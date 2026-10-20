CRT suspende más de un millón de líneas celulares terminación 4

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Al terminarse el tiempo para vincular los datos personales con las líneas celulares que terminan en "4", la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dijo que se suspendió el servicio a 1 millón 328 mil números de telefonía móvil.

Suspensión de líneas móviles sin registro afecta a usuarios en México

De un total de 11 millones 256 mil usuarios, registraron su INE y su CURP nueve millones 928 mil 170 líneas con terminación "4", es decir, el 88.2% del total que se espera se vinculen en este bloque, todo ello al 18 de octubre pasado.

Adicionalmente hay 2.5 millones de líneas telefónicas que finalizan en el dígito "4" quedaron en desuso, lo que consideró la CRT será una depuración natural porque hay chips que fueron regalados por las empresas de telecomunicaciones, se usaron por una sola vez por visitantes temporales o se adquirieron en alguna promoción y no se volvieron a usar.

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"Se prevé que en los próximos días se complete la reactivación de alrededor de 1.3 millones de líneas adicionales correspondientes a esta terminación...", dijo la Comisión en un comunicado.

El proceso de vinculación busca combatir delitos como fraude y extorsión mediante telefonía móvil

Agregó que en el país al 18 de octubre se contabilizaron un total de "96 millones 347 mil 821 líneas vinculadas, que representan el 80.3% del total de líneas que se espera que se vinculen en el país, considerando una depuración de alrededor de 25 millones de líneas que se encuentran en desuso, entre otras, por las siguientes razones: chips de regalo (en paquetes) que nunca fueron activados. Chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales o chips de un solo uso adquiridos por promociones".

Recordó que esto es parte de un proceso de registro de líneas para "contribuir al combate de delitos cometidos mediante la telefonía celular como el fraude y la extorsión".

Desde el 15 de agosto se inició con la suspensión del servicio de líneas de telefonía móvil a todas aquellas personas que no vincularon sus datos personales con su número telefónico.

Añadió que no se pierde el número celular solamente se suspende el servicio, el cual se podrá recuperar de forma inmediata una vez que se registren los datos personales ante la empresa de telefonía ya sea presencial o virtualmente.

Mientras eso se hace, los clientes con líneas suspendidas pueden realizar "llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana, a su compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y realizar el proceso de vinculación".

Explicó que el calendario oficial de vinculación se realiza de acuerdo con el último dígito del número telefónico. La fecha límite para el registro de los números que terminan en "5" será el 31 de octubre; para el número "6" el 15 de noviembre; para el "7" el 30 de noviembre; el "8" el 15 de diciembre y, finalmente, para el número "9" la fecha límite es el 31 de diciembre.

La CRT recordó que "para vincular la línea telefónica se puede acudir a cualquier centro de atención de la compañía de la que sea usuario o hacerlo vía remota a través de cada plataforma. En el portal de la CRT (https://registratulinea.crt.gob.mx/) se encuentran las ligas de las plataformas de todas las empresas".

Dijo que se puede contactar a la Comisión por redes sociales (X: CRTGobMx, Instagram: crtgobmx, Facebook: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y TikTok: crtgobmx), o mediante el correo electrónico dudasvinculacion@crt.gob.mx, o llamando al número de atención ciudadana del Gobierno de México, 079, con servicio durante las 24 horas del día.