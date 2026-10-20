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Mariah Carey gana demanda contra su hermano Morgan

Tras años de litigio, juez falla a favor de Mariah Carey en caso de difamación contra su hermano.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 08:35 a.m.
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Mariah Carey gana demanda contra su hermano Morgan
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Después de años en los juzgados, Mariah Carey obtuvo la victoria legal frente a su hermano, Morgan Carey, luego de que un juez desestimara la demanda por supuesta difamación que interpuso en su contra.

      Cronología del caso

      La disputa comenzó en 2021, un año después de que la cantante publicara su libro "The Meaning of Mariah Carey", y en que vinculaba a Morgan con la venta de droga y episodios de violencia.

      Ahora, y de acuerdo con información de "Billboard", un juez dictaminó que Morgan no presentó elementos suficientes que demostraran que su hermana había actuado con malicia, por lo que la demanda fue desestimada.

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      Reacciones y próximos pasos legales

      Morgan alegaba que la intérprete de "We Belong Together" escribió los pasajes que hablaban de él con la única intención de dañar su imagen, pero no pudo sostener las acusaciones en el tribunal.

      Tras conocerse el fallo, John Rosenberg, abogado de la artista, aseguró que Carey se encontraba feliz y satisfecha.

      "La señora Carey se siente satisfecha de que el Tribunal haya reconocido que sus memorias abordan cuestiones importantes de interés público y haya desestimado por completo las demandas por difamación de su hermano", afirmó.

      Sin embargo, el conflicto está muy lejos de terminar. Y es que, el abogado de Morgan adelantó que apelarán esta decisión; aunque no dieron más detalles al respecto.

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