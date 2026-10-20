DEA denuncia corrupción en asesinato de Enrique Camarena en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, aseguró el lunes que el asesinato, en 1985, del agente especial de la agencia Enrique "Kiki" Camarena se dio "bajo la corrupción de las autoridades mexicanas".

DEA confirma corrupción en asesinato de Enrique Camarena

Cole, quien participó en una conferencia de prensa en Pennsylvania para hablar de los avances en el combate al tráfico de fentanilo, pidió apoyo a la Semana del Listón Rojo, establecida en honor a Camarena.

Se trata de una campaña anual de concientización sobre la prevención del consumo de drogas que se celebra del 23 al 31 de octubre.

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"Kiki" Camarena era un agente encubierto que se infiltró en el Cártel de Guadalajara y descubrió la plantación de marihuana conocida como El Búfalo. Tras ser descubierto, fue secuestrado, torturado y asesinado el 9 de febrero de 1985 por Rafael Caro Quintero, quien fue líder del cártel y hoy está detenido en Nueva York, luego de que el gobierno mexicano lo entregó al de Estados Unidos en febrero de 2025.

Rafael Caro Quintero enfrenta proceso judicial en Estados Unidos

"Camarena fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción de las autoridades mexicanas a principios de los 80", señaló Cole.

Caro Quintero compareció el pasado 14 de octubre en una audiencia con miras a lograr un acuerdo que evite un juicio.

Se reveló que, si bien aún no hay tal acuerdo, hay avances significativos en las negociaciones. Por los delitos que se le imputan al llamado "Narco de Narcos" puede ser condenado a cadena perpetua.

En la conferencia, Cole aseguró que Estados Unidos está "persiguiendo proveedores, laboratorios, redes, transporte, lavadores y liderazgo en México, Colombia, China y Centroamérica".