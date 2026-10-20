SCJN atrae caso de saxofonista María Elena Ríos tras ataque ácido

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de la saxofonista María Elena Ríos para revisar los amparos 278/2024, 279/2024, 38/2025, 55/2025 y 80/2025, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, luego de ser víctima de un ataque con ácido en 2019.

Ministra Loretta Ortiz destaca violencia feminicida en caso

En la sesión, siete ministros votaron a favor, a excepción de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.

En su intervención, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que se está ante un caso de extrema violencia feminicida, en la que una mujer fue atacada con ácido en el rostro, poniendo en grave riesgo su integridad y su vida.

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"Estimo que la intervención de esta Suprema Corte permitiría precisar los alcances del principio de inmediación, determinar las atribuciones de un juez sustituto, para dejar sin efectos un fallo absolutorio y ordenar la reposición de un juicio oral.

"Se trata de una cuestión de especial relevancia, no sólo por sus implicaciones para el debido proceso y la seguridad jurídica, sino también para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género", aseveró Ortiz Ahlf.

La ministra consideró que este asunto amerita un pronunciamiento de este Alto Tribunal para contribuir a una justicia que proteja los derechos de todas las personas, particularmente de las mujeres víctimas de violencia.

Impedimento de ministra Sara Irene Herrerías en el caso

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, manifestó que no van a valorar el fondo del asunto, sino una circunstancia sui generis que se presenta en el proceso, porque después de haberse llevado la audiencia de juicio oral, se dictó una sentencia absolutoria y de manera inmediata se suspendió al juez que había presenciado la audiencia.

"Se sustituye por otra juez y la juez, la nueva juez, establece que al no estar presente en la audiencia no tenía la posibilidad de poner por escrito la sentencia y, al contrario a eso, anula todo el juicio.

"Entonces, el punto de debate en esta solicitud de facultad de atracción es, precisamente, esta situación sui generis que se presentó, más allá que, efectivamente, subyace esta situación delicada que ha planteado la ministra Loretta", externó el ministro presidente.

En tanto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra declaró su impedimento para formar parte de la discusión y resolución del mismo, toda vez que se configura la causal establecida en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por posible pérdida de imparcialidad.

En razón de que como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo conocimiento de los hechos que derivaron en la investigación penal sobre la que versan los amparos directos que se proponen atraer.

"Incluso, en su momento, coadyuvé con la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para el inicio de estas carpetas de investigación", dijo.

En redes sociales, María Elena Ríos celebró la decisión de la Corte por atraer el caso, luego de siete años del ataque con ácido que sufrió, ya que se tiene la posibilidad de que se reponga el juicio en el que un juzgador absolvió a los acusados, supuestamente por recibir un soborno de 25 millones de pesos.

Antes de la sesión, la saxofonista señaló que la SCJN decidiría la atracción de los amparos promovidos por Juan Antonio Vera Carrizal, Rubén Loaeza Charrez y Rubicel Hernández Ríos, quienes buscan ser absueltos.

"En mayo de 2026, la solicitud de atracción presentada por la FGR lamentablemente no prosperó; sin embargo, (...), mi solicitud la hizo suya el ministro presidente Aguilar y la ministra Loretta.

"Que la Corte atraiga estos amparos representaría esperanza para las mujeres que hemos sobrevivido a la violencia ácida y abriría la posibilidad de sentar un precedente que proteja a muchas mujeres más", precisó.

Dato

* 7 años han pasado después del ataque con ácido que sufrió María Elena Ríos.