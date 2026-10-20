Detección temprana no garantiza tratamiento inmediato para cáncer de mama en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Leticia tiene 60 años, vive en la Ciudad de México, es profesora jubilada y una de sus grandes pasiones es la fotografía. Laura tiene 34 años, reside en el Estado de México, trabaja y disfruta del futbol.

Aunque pertenecen a generaciones distintas y sus vidas parecen tener poco en común, ambas enfrentan una misma enfermedad: el cáncer de mama.

Sus historias reflejan que los desafíos de las pacientes van más allá del diagnóstico, pues también deben enfrentar dificultades para acceder a atención médica y tratamientos.

Leticia fue diagnosticada en abril de este año, mientras que Laura recibió el diagnóstico en junio de hace tres años.

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Ambas tuvieron acceso a atención temprana y pudieron seguir un tratamiento en FUCAM. Sin embargo, sus experiencias muestran que la detección oportuna no siempre garantiza el acceso inmediato a los servicios médicos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Leticia se considera afortunada por contar con los recursos económicos y una red de apoyo que le permitieron solventar su tratamiento.

Señala que, de haber esperado la atención en un hospital público, su situación habría sido distinta debido a los largos periodos entre citas, donde su próxima consulta está programada hasta noviembre de este año.

Clínicas oncológicas en Gustavo A. Madero carecen de insumos

Para Laura, uno de los principales desafíos han sido los traslados. Aunque reconoce la apertura de clínicas oncológicas en la alcaldía Gustavo A. Madero, señala que, de acuerdo con su experiencia y la de otras pacientes, estos espacios carecen de insumos y medicamentos suficientes.

"Yo creo que hay que empezar a abastecer esas clínicas, que están, pero no tienen nada, hay una cerca en la alcaldía Gustavo A. Madero, acabo de visitarla hace como tres meses, pero lo único que tienen es mastografía, no tienen quimios y las chicas me decían que no tienen mi medicamento", indica Laura.

Mortalidad y desafíos en el tratamiento del cáncer de mama en México

En México, la tasa de mortalidad por cáncer de mama supera los 18 fallecimientos por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, mientras que en algunas entidades del norte del país rebasa los 25.

Aunque las campañas de concientización buscan visibilizar esta enfermedad, Laura cuestiona las prioridades en la atención a las pacientes.

Considera que servicios como la reconstrucción mamaria, las prótesis, las pelucas y el maquillaje resultan insuficientes si no existen clínicas abastecidas y apoyo para los tratamientos.

Las experiencias de Leticia y Laura evidencian las dificultades que pueden surgir después de un diagnóstico oportuno, desde el acceso a medicamentos y servicios médicos hasta los obstáculos relacionados con la situación económica y el lugar de residencia.

Ante este panorama, las entrevistadas destacan la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo y acudir al médico, incluso cuando existe temor ante un posible diagnóstico.

"Tenemos que cuidarnos, tenemos que conocernos y tenemos que atender cualquier signo diferente que veamos en nuestro cuerpo; con miedo, pero ir al médico", comenta Laura.