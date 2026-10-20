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Jáuregui niega participación en operativo con agentes extranjeros en Chihuahua

Durante la audiencia, Jáuregui destacó que la investigación no encontró órdenes ni comunicaciones que lo involucren en el operativo.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 08:28 a.m.
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Jáuregui niega participación en operativo con agentes extranjeros en Chihuahua
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, acusado de traición a la patria por el caso de dos agentes de la CIA en la entidad, negó su participación en las decisiones para permitir la intervención de agentes extranjeros durante el operativo en El Pinal y aseguró que no hay pruebas sobre su presunta culpabilidad en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en un video difundido por su equipo.

      Declaraciones de Jáuregui sobre la investigación

      En su declaración ante el juez de control, durante la audiencia del domingo 18 de octubre de 2026 en Chihuahua, Jáuregui Moreno afirmó que "no hay una sola referencia específica que me señale en los hechos relacionados con la intervención de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal".

      "No hay un comportamiento, no hay una declaración de un funcionario en donde yo haya dado una instrucción, en donde yo haya participado en alguna reunión, en donde yo hubiese tomado alguna decisión relacionada con la intervención que ha quedado debidamente acreditada de estos elementos", dijo.

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      "Ni una, en una exhaustivísima investigación que recabó testimonios de más de 40 elementos de la Fiscalía General del Estado y de algunos otros funcionarios de otros niveles", agregó.

      "Ni una sola referencia específica a mi intervención. Ni una orden. Ni un WhatsApp. Nada que estableciese un nexo lógico causal que pudiese dejar clara mi intervención y mi determinación, como concluye la Fiscalía. Ni una sola", abundó.

      Acusaciones y contexto político

      Adicionalmente, el exfuncionario acusó que la conclusión de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre su presunta culpabilidad derivó "al momento en que analiza cuál pudiera haber sido mi intervención en los hechos, en unos videos que prueban que me reuní con dos funcionarios, con los cuales me reunía frecuentísimamente, como con todos los funcionarios de la Fiscalía".

      Por otro lado, denunció que el caso tiene un trasfondo político y advirtió que el hecho abre un debate sobre el futuro de la democracia y la independencia de las instituciones en México.

      "En este asunto hay un tufo desagradable a política. Es un asunto que por sus características está poniendo en juego un debate que quizá muchas veces se haya postergado en el país y en nuestra propia entidad sobre los valores que sustentan el presente y el futuro desarrollo de nuestra democracia y nuestras instituciones", expresó.

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