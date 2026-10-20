Brasil detecta foco de enfermedad Newcastle en aves de corral

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La enfermedad de Newcastle es un padecimiento viral altamente contagioso y grave que afecta tanto a las aves de corral domésticas como a las especies silvestres.

Es provocado por un paramixovirus de tipo 1 (APMV-1) y se caracteriza por provocar desórdenes respiratorios, digestivos y neurológicos severos que pueden causar la muerte masiva de los ejemplares infectados en cuestión de días.

Brasil detecta foco de enfermedad Newcastle en aves

Tras la detección de un foco del virus en un establecimiento comercial avícola ubicado en el municipio de Nova Itaberaba, Brasil, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México determinó la suspensión preventiva de las importaciones de carne y productos avícolas procedentes del país sudamericano con el fin de proteger la producción ganadera y avícola nacional.

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Síntomas y transmisión de la enfermedad de Newcastle

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y el Senasica, la sintomatología varía en función de la virulencia de la cepa del virus (clasificándose en lentogénica, mesogénica y velogénica). En sus formas más agresivas, los signos clínicos incluyen:

- Trastornos respiratorios: Disnea, jadeo, tos, estornudos y ruidos sibilantes.

- Signos neurológicos: Parálisis de patas y alas, cuello torcido (tortícolis), temblores, desorientación y marcha en círculos.

- Manifestaciones digestivas y físicas: Diarrea acuosa verdosa, hinchazón en la cabeza y cuello, así como una caída drástica e inmediata en la producción de huevo.

La transmisión del virus ocurre principalmente por contacto directo con las secreciones nasales, orales o fecales de aves infectadas, así como por el consumo de agua o alimento contaminado y el transporte de material biológico mediante ropa o equipo no desinfectado.

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la OMSA coinciden en que la enfermedad de Newcastle no representa un riesgo para el consumo humano ni para la seguridad alimentaria a través del consumo de carne de pollo o huevo debidamente cocinados; sin embargo, su impacto radica en las consecuencias socioeconómicas para la industria, al obligar al sacrificio profiláctico de parvadas enteras y detonar el cierre temporal de fronteras comerciales.