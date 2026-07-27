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Vicente Fox viaja a Lima para toma de protesta de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori asume la presidencia tras una elección ajustada y en un contexto de inestabilidad política.

Por El Universal

Julio 27, 2026 12:53 p.m.
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Vicente Fox viaja a Lima para toma de protesta de Keiko Fujimori
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      Vicente Fox Quesada, el primer presidente de México de oposición al priismo, quien gobernó entre 2000 y 2006, anunció que en este momento viaja a Lima, Perú, para acudir a la toma de protesta de la presidenta electa de ese país, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá mañana la titularidad del Ejecutivo de la nación andina tras haber participado por cuarta vez en la boleta.


      En un mensaje publicado en sus redes sociales, el exmandatario federal emanado del Partido Acción Nacional (PAN) expresó que se encuentra en marcha hacia Sudamérica a la promoción de la justicia, la democracia, la libertad, la economía de mercado, los derechos humanos y el imperio de la ley.

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      "¡Sí, lo haremos en Lima, Perú, en la toma de protesta de la presidenta Keiko Fujimori!", expresó el panista, quien se ha caracterizado por enarbolar consignas en contra del actual gobierno federal mexicano, encabezado por el partido Morena, el cual acumula una mayoría en el Congreso de la Unión y en las gubernaturas.
      Fujimori, hija y heredera política de Alberto Fujimori, alista la inauguración de la segunda oleada del fujimorismo en la nación, cuando este martes sea investida como presidenta, cargo que ostentará hasta 2031.
      La lideresa del partido Fuerza Popular llega a tomar las riendas de un Perú azotado por una crisis política que ha visto pasar a ocho presidentes en la última década, entre ellos Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.
      El triunfo electoral de Fujimori, aunque por un porcentaje mínimo y favorecido por el voto en el extranjero, se suma al giro que ha tomado América Latina hacia gobiernos conservadores y de ultraderecha.
      Algunos de los jefes de Estado que asistirán a su investidura Javier Milei, de Argentina; Rodrigo Paz, de Bolivia; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador, entre otros líderes y exmandatarios derechistas.

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