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Cumbre en Barcelona no es anti-Trump: CS

Por El Universal

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Cumbre en Barcelona no es anti-Trump: CS

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su participación en la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, España, sea anti-Donald Trump y afirmó que acudirá con un mensaje de paz.

Sheinbaum Pardo explicó que el encuentro no busca confrontaciones, sino promover una visión positiva basada en el diálogo entre las naciones.

"No es una reunión anti-Trump ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo", dijo.

Detalló que en Barcelona se realizarán dos reuniones: una de movimientos progresistas —en la que participará la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra— y otra de jefes de Estado, a la que asistirá junto a otros mandatarios de América Latina y de Europa.

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En ese sentido, enfatizó que México mantendrá su postura de respeto y coordinación con Estados Unidos, al tiempo que defenderá su soberanía.

"Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, y es natural", señaló Sheinbaum Pardo.

Resaltó que el objetivo del encuentro es impulsar principios como la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos en apego con la política exterior mexicana. Sin embargo, descartó una reunión con el rey Felipe, y aclaró que "no es una visita de Estado a España".

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