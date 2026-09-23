D. Trump: México es epicentro de cárteles

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Ciudad de México.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, que México "es el epicentro de la violencia de los cárteles", a los que calificó de "enemigos, en guerra con la civilización", que "deben ser asesinados, exiliados o detenidos".

Donald Trump presumió la relación con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. "Estoy muy orgulloso de decir que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano. Hemos tenido grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles".

Sin embargo, el mandatario subrayó que "México es el epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente".

Calificó de "inaceptable" que Estados Unidos "comparta 2 mil millas de frontera con un territorio controlado por los cárteles".

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México, insistió el republicano, debe "recuperar el control de su territorio frente a los enemigos de la humanidad".

Trump también se refirió a Cuba como un "Estado fallido" y dijo que la "libertad llegará" a la isla, así como "la seguridad llegará a México... Y cuando ese día llegue, la región entera será un lugar mejor, más seguro para vivir y prosperar".

Donald Trump advirtió que "si es necesario, usaremos a nuestro ejército sin igual para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos".

Recordó que al asumir el cargo, en enero de 2025, designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras" y envió "a las fuerzas militares para eliminarlos".

Los cárteles, continuó, son "el ISIS del Hemisferio Occidental", aludiendo al Estado Islámico. "Son enemigos, en guerra con la civilización".

Indicó que los cárteles "usan asesinato, violación, tortura y extorsión como instrumentos de terror" y consideró que, "como ISIS, deben ser asesinados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos, sin posibilidad de ser liberados. Y es lo que hemos estado haciendo".