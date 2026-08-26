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Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

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Decomisan armas, droga y dinero durante cateos

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Decomisan armas, droga y dinero durante cateos
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      Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos en el municipio de Peñón Blanco, Durango, integrantes de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano aseguraron dos armas de fuego, una corta y otra larga, 145 cartuchos, ocho cargadores, 14 mil 800 dosis de metanfetamina, tres mil 98 dosis de cocaína, dos mil 510 dosis de marihuana y 474 cigarrillos de esa misma hierba.Así como dos millones 113 mil pesos, un vehículo y diferente equipo táctico; no hay detenidos.

      Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en este municipio duranguense, para continuar con las investigaciones y acciones periciales.

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