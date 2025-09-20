LECTURA DRAMATIZADA POR EL GRUPO TEATRO ZOPILOTE

Se presentará la lectura dramatizada del cuento De cómo Guadalupe bajó a la montaña y todo lo demás, escrito por Ignacio Betancourt, en la Plaza de Armas este sábado 20 de septiembre a las 18:00 horas y estará a cargo del grupo Teatro Zopilote, bajo la dirección de Fernando Betancourt.

La presentación reunirá a un elenco conformado por Gabriela López, Alejandra Guillén, Alberto Velázquez, Israel Arriaga y Luis Betancourt, quienes darán voz a los personajes del cuento. En el apartado musical participarán Juan Pablo Rivera Sierra, Mónica Alonso y Fernando Carrillo, complementando la puesta en escena dirigida por Fernando Betancourt, fundador de la agrupación teatral.

El cuento se sitúa en la década de los setenta en el pueblo de San Sebastián, a las afueras de la Ciudad de México. La narración retrata a cuatro jóvenes marginados —el Pifas, Revlón, el Trompas y el Caguamo— que deciden robar la imagen de la Virgen de Guadalupe de la Basílica, con la intención de exigir un rescate accesible de cinco pesos por persona.

Este planteamiento desencadena un acontecimiento que busca exponer la tensión social y la desigualdad de las periferias en contraste con el crecimiento de las grandes ciudades. El relato propone una crítica al sistema de valores y a la manera en que las tradiciones siguen influyendo en la vida cotidiana del país.

La dramatización de Teatro Zopilote no solo recupera la obra literaria de Ignacio Betancourt, sino que la acerca al público con un formato escénico y musical. De esta manera, la obra cobra vigencia al abrir un espacio de reflexión cultural en un foro con acceso gratuito.