MÉXICO LINDO Y QUERIDO

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

¡VIVA EL AMOR!

CELEBRAN SU ENLACE RELIGIOSO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
Sofía de la Garza Santos Coy y David Emanuel Ress Briones unieron sus vidas por amor.

Arturo de la Garza Andrade y María Elena Santos Coy Zavala, Enrique Ress Torres y María de la Paz Briones González testificaron emocionados los esponsales de sus hijos, en la Basílica Menor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

Estuvieron sus hermanos: Alexis, Elisa y Elena de la Garza; Enrique y Mariana de La Paz Ress Briones.

Al igual, seres queridos y amistades.

Msr. Juan Manuel Mancilla y Msr. Carlos Cabrera concelebraron la solemne ceremonia e impartieron el sacramento a los novios, quienes se entregaron los símbolos del matrimonio, para, así reafirmar su unión ante Dios.

Al final de la ceremonia, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los jóvenes esposos, felices de realizar uno de sus máximos anhelos, presidieron una espléndida recepción.

