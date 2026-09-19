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Decomisan tarántulas y tortugas en autobús

Por EFE

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Decomisan tarántulas y tortugas en autobús
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      Ciudad de México.- La autoridad ambiental mexicana halló 75 tarántulas y 20 tortugas en un autobús de pasajeros que transitaba por una carretera del estado de Chihuahua, norte del país, acción en la que fueron arrestadas dos personas que transportaban a los ejemplares.

      En un comunicado emitido este viernes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) del Gobierno mexicano precisó que los 95 ejemplares de vida silvestre eran movilizados en la carretera federal 45, que conecta a Ciudad Juárez con la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos.

      La nota informativa explicó que mediante una llamada al 911 se dio aviso al personal de la Profepa sobre dicho autobús, el cual fue detenido por personal de la Guardia Nacional en un puesto de revisión cerca de la zona de Samalayuca.

      En el vehículo se detectó la presencia de 75 ejemplares de tarántula de patas rojas (Brachypelma emilia) y 20 ejemplares de tortuga pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum).

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