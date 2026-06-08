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Mujeres Bienestar: ¿cuándo inicia el registro y requisitos?

El programa está dirigido a mujeres entre 60 y 64 años que no forman parte del padrón actual.

Por El Universal

Junio 08, 2026 02:00 p.m.
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Mujeres Bienestar: ¿cuándo inicia el registro y requisitos?
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      La espera terminó para miles de mujeres que buscan incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar. Las autoridades federales anunciaron una nueva etapa de registros durante junio, una medida que permitirá a más personas acceder al apoyo económico que otorga el programa.



      ¿Cuál es la fecha límite para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

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      Durante varios meses, muchas interesadas han esperado la apertura de nuevos espacios para sumarse a la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Ahora, la Secretaría de Bienestar confirmó que el proceso de incorporación se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de junio en los módulos habilitados en todo el país.
      Las solicitantes deberán presentarse dentro del horario establecido por las autoridades, que será de las 10:00 a las 16:00 horas. Como ha ocurrido en procesos anteriores, la atención se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona.
      Con ello, el 28 de junio se convertirá en la fecha límite para quienes buscan registrarse durante esta nueva etapa.

      ¿Quiénes podrán solicitar el apoyo económico?
      La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres de entre 60 y 64 años que aún no forman parte del padrón de beneficiarias.
      El programa entrega un depósito bimestral de 3 mil 100 pesos y forma parte de las estrategias gubernamentales enfocadas en fortalecer el bienestar económico de este sector de la población.

      Documentos que deberán presentar las aspirantes

      Las autoridades solicitarán varios documentos para comprobar la identidad y los datos personales de quienes desean ingresar al programa. Entre ellos se encuentran la CURP actualizada, acta de nacimiento, identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente.
      Asimismo, será necesario proporcionar un número telefónico de contacto, ya que a través de este medio podrían enviarse avisos relacionados con el avance del trámite.

      Así será el proceso para integrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

      El registro comenzará con la localización del módulo correspondiente al lugar de residencia de la solicitante. Una vez en el sitio, el personal revisará la documentación y apoyará en el llenado de la solicitud de incorporación.
      Después de concluir este paso, la información será analizada por la Secretaría de Bienestar para verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos por las reglas del programa.
      Cuando la incorporación sea aprobada, las nuevas beneficiarias recibirán instrucciones para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, instrumento mediante el cual se realizarán los depósitos del apoyo económico.

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