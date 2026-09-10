Identifican a sospechoso de robo en sucursal bancaria de Abastos

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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron las indagatorias sobre un hecho relacionado con el delito de robo calificado en la capital potosina e identificaron a un probable responsable.

Fue en la Central de Abastos, donde el imputado, en compañía de una mujer, despojó a un derechohabiente que iba a depositar 700 mil pesos en una sucursal bancaria de la zona. Para lograr lo anterior, dichas personas presuntamente solicitaron a la víctima salir de la sucursal con el engaño de que los ayudara a llenar unos cheques.

Ya en el exterior, la habrían despojado de una mochila con el efectivo, producto de la venta de su negocio, hechos ocurridos el pasado 30 de julio de 2026.

Este hecho fue integrado por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), que, una vez que lo judicializó, obtuvo la orden de aprehensión contra Rodrigo "N", de 52 años, la cual fue cumplimentada al interior del centro penitenciario donde ya se encontraba detenido este sujeto.

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El señalado fue notificado de que en las próximas horas enfrentará su audiencia inicial por el delito de robo calificado, donde agentes Fiscales continuarán con las acciones penales respectivas.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.