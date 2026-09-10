Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió su pésame por la muerte del periodista y empresario Óscar Mario Beteta, reportada este miércoles 9 de septiembre.

"Nuestro pésame a Óscar Mario Beteta, más allá de que no coincidiera con nosotros en muchos temas, pues nuestro pésame a su familia y a sus amigos", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

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Informaron que los servicios fúnebres se realizarán este jueves a partir de las 11:00 horas en la agencia funeraria Gayosso de Las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa, mientras que a las 13:00 horas se realizará una misa de cuerpo presente para despedir al conductor.