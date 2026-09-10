logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta

Sheinbaum destacó respeto pese a diferencias y envió pésame a familiares y amigos del comunicador.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 01:00 p.m.
A
Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió su pésame por la muerte del periodista y empresario Óscar Mario Beteta, reportada este miércoles 9 de septiembre.


      "Nuestro pésame a Óscar Mario Beteta, más allá de que no coincidiera con nosotros en muchos temas, pues nuestro pésame a su familia y a sus amigos", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Informaron que los servicios fúnebres se realizarán este jueves a partir de las 11:00 horas en la agencia funeraria Gayosso de Las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa, mientras que a las 13:00 horas se realizará una misa de cuerpo presente para despedir al conductor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta
      Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta

      Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum destacó respeto pese a diferencias y envió pésame a familiares y amigos del comunicador.

      Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones
      Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones

      Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones

      SLP

      El Universal

      Esto, luego de que el INE dio el banderazo oficial al proceso electoral 2026-2027

      INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial
      INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial

      INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial

      SLP

      El Universal

      Secretaria de Gobernación y magistrados del Tribunal Electoral acompañaron a consejeros y líderes partidistas

      No se está endeudando al país: C. Sheinbaum
      No se está endeudando al país: C. Sheinbaum

      No se está endeudando al país: C. Sheinbaum

      SLP

      El Universal