Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta
Sheinbaum destacó respeto pese a diferencias y envió pésame a familiares y amigos del comunicador.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió su pésame por la muerte del periodista y empresario Óscar Mario Beteta, reportada este miércoles 9 de septiembre.
"Nuestro pésame a Óscar Mario Beteta, más allá de que no coincidiera con nosotros en muchos temas, pues nuestro pésame a su familia y a sus amigos", expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Informaron que los servicios fúnebres se realizarán este jueves a partir de las 11:00 horas en la agencia funeraria Gayosso de Las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa, mientras que a las 13:00 horas se realizará una misa de cuerpo presente para despedir al conductor.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum envía pésame por muerte de periodista Óscar Mario Beteta
El Universal
Sheinbaum destacó respeto pese a diferencias y envió pésame a familiares y amigos del comunicador.
Pide Sheinbaum campañas con propuestas y sin denostaciones
El Universal
Esto, luego de que el INE dio el banderazo oficial al proceso electoral 2026-2027
INE da inicio al Proceso Electoral 2026-27 con ceremonia oficial
El Universal
Secretaria de Gobernación y magistrados del Tribunal Electoral acompañaron a consejeros y líderes partidistas