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Pumas busca romper racha negativa en casa ante León

León regresa a la Liga MX tras su tercer lugar en la Leagues Cup y visita a Pumas.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 12:57 p.m.
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Pumas busca romper racha negativa en casa ante León
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- A los Pumas les urge regresar a la senda de la victoria y ver en acción a César Huerta, su fichaje estelar para este torneo Apertura 2026. El dorsal 10 del Club Universidad ya aparece registrado y si así lo desea el técnico Esteban Solari, el "Chino" podría tener minutos esta noche frente al León, en el estadio Olímpico Universitario.

      Pumas busca romper racha negativa en casa

      Echar mano de sus mejores hombres y acabar con la racha negativa urge en un seno auriazul golpeado con la seguidilla de resultados que no incluyen una victoria desde el pasado 31 de julio, cuando se impusieron por goleada (1-5) a los Bravos, en Ciudad Juárez.

      Desde la Jornada 3, los universitarios no suman de a tres. Desde entonces, entre Liga MX y Leagues Cup, son seis partidos sin ganar: tres victorias y tres empates.

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      Ubicados en la posición 12 con ocho puntos, los felinos reciben al León, dirigido por Javier Gandolfi, que regresa al certamen local después de finalizar como tercer lugar de la Leagues Cup.

      Técnico Esteban Solari evalúa alineación y estrategia

      Pumas no ha podido ganar en casa y es otra de las tareas pendientes que buscará tachar de su lista, esta noche en Ciudad Universitaria frente a su afición, que espera paciente por el despertar del reciente subcampeón del futbol mexicano.

      Una derrota, frente a los Tuzos de Pachuca y dos empates, con los Gallos Blancos de Querétaro y el Necaxa, son los resultados que arrastra el equipo del argentino Esteban Solari como local en este primer tercio del certamen.

      Fecha: Jueves, 10 de septiembre

      Horario: 21:05

      Transmisión: ViX Premium

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