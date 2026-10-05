Reforestarán zona norte afectada
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CIUDAD VALLES.- Organiza la dirección de Ecología una campaña de reforestación en una zona dañada del norte del municipio con dependencias federales.
El director de la instancia, Julio César Otero Torres dio a conocer que el próximo viernes 23 de octubre, Ecología, junto a la Comisión Nacional del Agua, Sembrando Vida, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la Comisión Nacional Forestal y Cemex acometerán la tarea de reforestar un área devastada de manera irresponsable entre La Limonera y La Lajilla e intentar reparar el daño hecho por empresas y por particulares en ese lugar del ejido Laguna del Mante.
Con estos trabajos se mejorarán las condiciones del espacio por los daños causados en este terreno de la zona norte del municipio, que fue dañado y además será rehabilitado el espacio.
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