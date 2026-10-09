México anuncia decreto contra contenido violento en plataformas digitales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Decreto para garantizar entornos digitales seguros para Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que las plataformas digitales no muestren y eliminen contenido que promueva discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

"Las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos. Van a trabajar todavía la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación el día de hoy, el fin de semana, para garantizar que el documento esté perfectamente dentro de todas las atribuciones del Ejecutivo Federal, poder hablar también con las plataformas, para que el martes miércoles a más tardar quede publicado ya en el Diario Oficial de la Federación", explicó.

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó que dicho decreto aplica para todas las plataformas digitales y redes sociales. El gobierno federal pidió identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma de violencia.

Además, las plataformas digitales deben contener mecanismos para poder identificar estos contenidos y removerlos. El decreto también exhorta a clasificar contenidos por edad y establecer herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras de fácil acceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la conferencia matutina de este viernes 9 de octubre, la funcionaria precisó que las redes sociales deberán contar con mecanismos para reportar a usuarios que publiquen contenidos violentos. Así como mecanismos en materia de privacidad y seguridad activas de manera predeterminada para que niñas, niños y adolescentes cuenten desde el inicio con una configuración predeterminada.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Alcalde Luján mencionó que el gobierno federal busca que las plataformas cuenten con un punto de contacto disponible todos los días del año para poder atender requerimientos de información de las autoridades investigadoras. Y así alertar de manera inmediata a las autoridades investigadoras cuando se identifiquen contenidos que atenten contra la vida.

Entre las acciones adicionales para prevenir la violencia y el apoyo a niñas, niños y adolescentes, se estableció la Línea de la Vida, la cual brinda orientación y apoyo psicológico a través del 800-911-2000. Además, se fortaleció el ABC de las Emociones, para difundir información sobre salud mental y el uso consciente de las redes sociales.

"Se instruye a la Consejería Jurídica para instalar mesas de trabajo, para coordinar la elaboración de propuestas regulatorias necesarias para promover y fortalecer la protección y la defensa de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Iniciaremos estas mesas de discusión que nos permitan tener una regulación futura", indicó Luisa María Alcalde.

Decreto no prevé sanciones, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este decreto no prevé sanciones y externó que nadie puede estar en contra de una propuesta como esta para proteger a las infancias y adolescencias.

"Nadie puede estar en contra de que no haya contenido de abuso sexual en las plataformas digitales, particularmente para acceso de niñas, niños y adolescentes. No creo que alguien esté en contra de que las plataformas digitales estén obligadas a eliminar las cuentas en donde se está promoviendo la violencia en las escuelas.

"Entonces, no tiene sanciones como tal el decreto. Y el objetivo es que las plataformas se suban de manera voluntaria a esta protección de niñas y niños en México, y ya es todo caso si no se cumple, pues ya se verá una regulación posterior que pueda tener alguna sanción", dijo.

La titular del Ejecutivo federal mencionó que la próxima semana podría publicarse el decreto.

José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aseguró que se mantiene una conversación permanente con las plataformas que "ya esfuerzos importantes en la remoción de contenidos perniciosos".