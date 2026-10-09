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Suman 10 muertos y 16 heridos tras riña en penal de Mazatlán

Sheinbaum Pardo aseguró que el Gabinete de Seguridad "está apoyando"

Por Redacción

Octubre 09, 2026 10:01 a.m.
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Suman 10 muertos y 16 heridos tras riña en penal de Mazatlán
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      Tras presentarse una riña en el penal Mazatlán, Sinaloa, que ha dejado 10 personas fallecidas y 16 heridas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gabinete de Seguridad "está apoyando".

      En su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que se trabaja con la gobernadora interina, Graciela Domínguez, para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa.

      "Está apoyando al Gabinete de Seguridad y se está trabajando con ella para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa. Entonces, yo espero que la gobernadora pueda dar esta información", dijo la presidenta.

      Mencionó que se da atención a los familiares de las víctimas porque el sistema penitenciario estatal y federal tiene esa obligación.

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      Agregó la Mandataria que el Gabinete de Seguridad informará sobre el motivo de la riña.

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