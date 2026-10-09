Caen tres presuntos delincuentes varias colonias de la capital
En diversos puntos de la ciudad, tres sujetos fueron arrestados por actividades ilícitas
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En distintos puntos de la capital, tres personas fueron detenidas por los delitos de portación de armas y posesión de estupefacientes, de acuerdo con información de la Guardia Civil Estatal.
Fue en la colonia Real de Peñasco donde elementos estatales detuvieron a José "N", de 29 años, a quien le fue asegurada un arma de fuego tipo revólver, además de 29 cartuchos útiles.
En otro hecho, registrado en la colonia Rural Atlas, fue detenido Francisco "N", de 47 años, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo revólver, seis cartuchos útiles y un vehículo.
Finalmente, en la colonia Papagayos, se detuvo a Eder "N", de 43 años, un aparente narcomenudista que llevaba consigo al menos 74 dosis de metanfetamina, 10 de marihuana, otras más de cocaína y un vehículo Nissan.
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Las personas detenidas, junto con los indicios asegurados, informó la corporación, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por su parte, refrendó su compromiso de fortalecer las labores de prevención y seguridad.
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