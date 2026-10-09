Viernes con lluvias en SLP; zona Centro tendrá máxima de 22 grados

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Las lluvias y lloviznas continuarán este viernes 9 de octubre en San Luis Potosí, con precipitaciones principalmente en zonas serranas y temperaturas máximas moderadas. En la región Centro se esperan 22 grados, mientras que la Huasteca alcanzará hasta 34 grados, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide en la previsión de lluvia: su pronóstico para este viernes incluye a San Luis Potosí entre las entidades con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros. A escala nacional, señala que un canal de baja presión, el ingreso de humedad del Pacífico y condiciones en la atmósfera favorecerán precipitaciones en el norte, oriente y centro del país.

De acuerdo con el reporte regional de la CEPC, la zona Centro tendrá lluvias y lloviznas puntuales durante el día, con una mínima de 15 grados y viento del este con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. En sus partes altas, las temperaturas oscilarán entre 8 y 16 grados.

En el Altiplano se pronostican lluvias puntuales, una máxima de 26 grados y mínima de 15, además de viento del sureste con rachas de 30 kilómetros por hora. En zonas elevadas, el termómetro irá de 9 a 19 grados.

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La región Media registrará lluvias y lloviznas durante el día, con temperaturas de 18 a 25 grados y viento del sureste. En sus partes altas se esperan valores de 11 a 19 grados.

Para la Huasteca, Protección Civil prevé lluvias y chubascos puntuales, con una máxima de 34 grados, mínima de 22 y viento del sur. En zonas serranas, las temperaturas estarán entre 17 y 27 grados.

Seguirá el descenso de máximas

Para el sábado, la CEPC anticipa máximas de 19 grados en la zona Centro, 22 en el Altiplano, 24 en la región Media y 31 en la Huasteca. El pronóstico extendido del SMN también mantiene intervalos de chubascos para San Luis Potosí durante sábado y domingo.

En paralelo, las autoridades mantienen vigilancia sobre Rachel, Isaías y Simón. Los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos durante la madrugada de este viernes identificaban a Rachel como tormenta tropical, a Simón como huracán categoría 1 y a Isaías como categoría 2.

La CEPC informó que monitorea a Rachel por su trayectoria hacia el norte de Baja California, a Isaías por su avance hacia la costa estadounidense del Golfo, con posible ingreso durante las últimas horas de la tarde, y a Simón frente al litoral de Michoacán, por su potencial de fortalecerse a huracán mayor durante el fin de semana.

El SMN prevé que Simón continúe intensificándose frente al occidente mexicano, con lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán. También indica que Isaías se alejará de las costas nacionales y Rachel se dirigirá hacia Baja California.

Para reportar situaciones de auxilio o emergencias, Protección Civil estatal mantiene disponible el WhatsApp 444 213 2858, además del 9-1-1.