Percance en la Zona Industrial deja sólo daños

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Daños materiales de consideración se registraron durante un accidente en la Zona Industrial, en donde un carro le pegó a una camioneta en el cruce de las avenidas Comisión Federal de Electricidad y el Eje 128. Por suerte, no hubo lesionados.

El hecho tuvo lugar después de las cuatro de la tarde de este jueves. Inicialmente, una camioneta color gris plata circulaba por la avenida CFE y al llegar al Eje 128 fue impactada en la parte lateral delantera derecha por la parte frontal de un automóvil del mismo color, el cual pretendía incorporarse a la avenida CFE.

A causa del impacto, los dos vehículos presentaron daños materiales considerables, aunque no se registraron personas lesionadas y los conductores procedieron a dialogar, en espera de llegar a un acuerdo reparatorio para que el caso no pasara a mayores.

Las unidades tuvieron que ser retiradas con grúa, debido a los daños que presentaron y serían llevadas a un taller para su reparación.

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