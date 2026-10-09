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"Simón" cambia de trayectoria hacia Jalisco y Colima

Se estima que impacte entre Cihuatlán y Puerto Vallarta en Jalisco, o en Manzanillo, Colima, con categoría aún por definir

Por El Universal

Octubre 09, 2026 09:26 a.m.
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Simón cambia de trayectoria hacia Jalisco y Colima
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      Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, alertó por el cambio de trayectoria del Huracán Simón hacia Jalisco y Colima.

      Huracán Simón cambia trayectoria a Jalisco y Colima

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 9 de octubre en Palacio Nacional, Velázquez mencionó que el huracán Isaías, de categoría 2, se aleja del territorio mexicano, aunque habrá lluvias fuertes en Yucatán.

      "Este huracán se está alejando, se va a internar a territorio de Estados Unidos. Y además el huracán Rachel, que ya es tormenta tropical, alejándose en este momento del territorio nacional y después ingresará el fin de semana nuevamente a territorio nacional, al norte de Baja California, pero ya muy debilitado, beneficiando con lluvias en Baja California", informó.

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      Sobre el huracán Simón, todavía de categoría 1, la coordinadora nacional de Protección Civil mencionó que en este momento se localiza a 355 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 525 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

      "Los modelos que nos han presentado el Servicio Meteorológico Nacional indican un cambio en la trayectoria de este huracán Simón, todavía categoría uno hacia el norte; es decir, aproximándose paulatinamente a las costas de Jalisco y de Colima durante el fin de semana", explicó.

      "Seguramente podrá ingresar al territorio nacional en las inmediaciones de Jalisco y de Colima, llegando a ser un huracán de categoría mayor. Todavía no se puede determinar si el ingreso a nuestras costas mexicanas pueda ser de categoría 3 o 4", detalló.

      Indicó que se estima que la zona de impacto puede situarse en un punto entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corriente y Puerto Vallarta, esto en Jalisco, o en Manzanillo, Colima.

      "Es muy pronto para poder determinar categoría y el ingreso exacto, pero en el transcurso del día de hoy ya podremos obtener información precisa", dijo.

      Llamó a la población a que se resguarde en sus domicilios y en los refugios temporales.

      CFE se dice preparada ante presencia de huracán Simón

      Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que ante la presencia del huracán Simón, "estamos preparadas y preparados" con personal calificado y recursos suficientes.

      "Tenemos ya ubicados puntos estratégicos de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Tenemos 2 mil 316 trabajadoras y trabajadores electricistas; 300 grúas; 726 vehículos ligeros; 85 plantas de emergencia; 17 vehículos todo terreno; un vehículo de comunicaciones; 85 plantas de emergencia; y 113 torres de iluminación junto con 4 helicópteros", detalló.

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