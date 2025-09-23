Detectan gusano barrenador en NL

Monterrey, NL.- Un caso de gusano barrenador detectado en Nuevo León disparó las alertas en Estados Unidos, pese a que las autoridades mexicanas aseguran que es un hecho aislado y que fue controlado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que el caso de gusano barrenador del ganado (GBG) fue detectado en un bovino en Sabinas Hidalgo, a 113 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y fue atendido urgentemente por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para su erradicación, “a fin de evitar un brote en esa entidad”.

“El Senasica resalta que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca, lo cual minimiza el riesgo de dispersión del GBG en la zona libre. Además, el sistema de trampas establecido en toda la zona norte de México no ha detectado una sola mosca de GBG”.

“Tomaremos medidas”

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aseguró que tomará las medidas necesarias, con o sin cooperación mexicana, para proteger a su industria ganadera.

“Esta es una prioridad de seguridad nacional. Hemos dado a México todas las oportunidades y todos los recursos necesarios para contrarrestar el NWS desde que anunciamos el Plan NWS Bold en junio de 2025.

“Sin embargo, los ganaderos y familias estadounidenses deben saber que no confiaremos en México para defender nuestra industria, nuestro suministro de alimentos o nuestra forma de vida. Emprenderemos medidas agresivas contra cualquiera que perjudique al ganado estadounidense”, sentenció Brooke Rollins, titular del USDA.