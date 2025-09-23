logo pulso
Explosión de pipa ya cobró 29 vidas

Por El Universal

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de la CDMX informó que subió a 29 el número de personas fallecidas tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Asimismo, en su reporte nocturno, la dependencia capitalina detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

Más temprano, el director general del ISSSTE, Martí Batres, había adelantado sobre uno de los dos decesos.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad, Adolfo Franco Madrigal, que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

La otra persona que falleció ayer fue Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la “abuela heroína” por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en EU recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

