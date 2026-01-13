logo pulso
Denuncian a la FGR por "abandonar" caso del Rancho Izaguirre

Información filtrada pone en riesgo a detenidos y perpetúa impunidad en Jalisco.

Por El Universal

Enero 13, 2026 10:01 a.m.
A
Denuncian a la FGR por abandonar caso del Rancho Izaguirre

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) abandonó las investigaciones acerca del Rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Tehuchitlán, Jalisco, e, inclusive, filtró información al crimen organizado, empleada con el fin de intentar liberar a las personas arrestadas.

"Guardamos silencio durante meses para no afectar las investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuestas. Lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras. Hoy el Rancho Izaguirre se encuentra totalmente abandonado, hecho que se acredita con evidencias documentadas. Faltaron cateos, líneas de investigación, funcionarios por judicializar, aún existiendo elementos suficientes", comentó dicho grupo en una carta destinada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los Guerreros Buscadores de Jalisco, debido a esto los arrestados apelan y existe la posibilidad de que queden en libertad. En contraste, a las y los integrantes se les ha negado el acceso a las carpetas de investigación, a pesar de diferentes quejas interpuestas contra el director del área de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la República, Ricardo Flores.

"Lo más grave: Testigos clave, con información sumamente delicada, fueron ignorados y algunos tuvieron que huir del país hacia Estados Unidos por miedo a perder la vida. (...). Mientras tanto, siguen desapareciendo jóvenes y el reclutamiento (forzado) continúa sin que nadie parezca estar actuando".

El colectivo aseguró que su comunicado no consiste en enviar un mensaje de ámbito político ni golpeteo mediático, más bien un grito desesperado, "Hablamos hoy porque callar ya no es una opción. Este es nuestro último grito de esperanza. Por la memoria de quienes quedaron en el Rancho Izaguirre, por quienes hoy siguen desapareciendo y por uni país que no puede normalizar centros de exterminio (...)", declaró.

Para concluir, expresaron su confianza a la mandataria federal, a la cual llamaron a no dejar que se siga mintiendo ni que la verdad se entierre. A la sociedad le pidió no ser indiferente. "La falta de acción también es una decisión y sus consecuencias quedarán en la historia. (...). El silencio también es parte del problema".

