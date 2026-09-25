Familias presentan denuncia por muertes de bebés en Durango
El presidente de la Barra de Abogados de Durango señala falta de necropsias y omisión de aviso al ministerio público.
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DURANGO, Dgo., septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Barra de Abogados de Durango, Fermín Alonso Flores, confirmó que se interpusieron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidado Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona Número 1 de Durango. Dijo que una quinta denuncia se presentará la tarde de este viernes.
Denuncias ante la Fiscalía General de la República
El abogado, representante de las familias, dijo que se pueden configurar varios delitos alrededor del tema, pero será el ministerio público federal el que determine los mismos.
Fermín Alonso Flores dijo a EL UNIVERSAL que las familias no tienen claro el motivo de la muerte de sus bebés por lo que buscan que se esclarezca el caso y se deslinden responsabilidades en caso de existir.
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Falta de necropsias y omisión de aviso al ministerio público
Además, mencionó que no se hizo ninguna necropsia en los bebés, cuando, consideró que por las condiciones en que se dieron las muertes, el IMSS debió de haber dado aviso a la FGR y no lo hizo.
"Son protocolos que se siguen en ocasiones, cuando el fallecimiento de las personas, en apariencia, resulta de la comisión de un delito, se tiene que dar vista a la FGR, entonces ahí es lo raro, fallecieron los cinco en la misma unidad", comentó.
Para el abogado, sí se debió de haber dado aviso a la FGR
"Por qué fallecieron cinco, no es normal que fallezcan cinco bebés seguidos y que no avisen", expuso el abogado.
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