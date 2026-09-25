Semar prevé que en 2027 se inauguren tramos del Interoceánico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Raymundo Pérez Morales, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que a finales de 2027 se inaugurarán los tramos correspondientes del Tren Interoceánico en Tabasco y Yucatán. Reportó un avance de 38 kilómetros en el ramal que va desde Roberto Ayala a la Refinería de Dos Bocas, con el objetivo de transportar materiales y combustibles.

Acciones de la autoridad

Durante la conferencia matutina de este viernes 25 de septiembre realizada desde Villahermosa, Tabasco, señaló que está por iniciar la siguiente etapa de este tramo y se plantea la construcción de 40 kilómetros en el Puerto y en la refinería de Dos Bocas.

Explicó que se busca que toda la carga de la refinería petrolífera y coque, así como los insumos de alta peligrosidad, puedan llegar y salir de la refinería: "Esos petrolíferos se van a conectar hacia la vía que va a Coatzacoalcos, pero también se va a conectar hacia la península de Yucatán para abastecer de combustible la península", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué declararon las autoridades sobre el avance y la coordinación?

En ese sentido, agregó que: "estamos esperando avanzar el próximo año de manera importante y quizá a finales del próximo año estaríamos ya dando algunos tramos ya inaugurados".

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, se coordina con el director del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, y con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para mejorar la conectividad de las estaciones con destinos turísticos.

"El Tren Maya falta poco, pero requiere todavía el sistema automatizado, que es parte del programa que ya se tenía. En el momento que esté el sistema automatizado va a poder tener más trenes, también más recorridos. Eso va a ayudar mucho. Y además, todo lo que se está haciendo para vincularlo con los destinos finales. Si bajas del tren, tomas un autobús, una camioneta y te lleva a tu destino final", mencionó la mandataria.