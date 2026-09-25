Gobernador de Oaxaca solicitará desaparición de poderes en Juchitán

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OAXACA, Oax., septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitará la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, tras la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Acciones de la autoridad

A través de un video difundido en sus redes sociales, explicó que el ayuntamiento de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec atraviesa una situación que requiere decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal.

"Por esa razón, he instruido al secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar la desaparición del ayuntamiento de Juchitán, y con ello, dar paso conforme lo establece la Ley, el nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Ejecutivo Estatal".

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El mandatario dijo que la designación de un administrador municipal es con el objetivo de que conduzca temporalmente el gobierno municipal y los asuntos públicos del municipio.

"Mi responsabilidad como Gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán. Durante los últimos meses hemos estado y seguiremos estando presentes con las fuerzas de seguridad".

También anunció que en los próximos días van a incrementar y reforzar la presencia territorial del gobierno del estado y que se continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno federal.

Salomón Jara aseguró que su administración ha asumido las responsabilidades que le corresponden y lo seguirá haciendo; pero, añadió, las circunstancias actuales requieren dar un paso y que por eso confía en que el Congreso del Estado en el ámbito de sus atribuciones atribuciones, resolverá a la brevedad su solicitud de desaparecer el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

"La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco. Los servicios públicos deben mantenerse, las tareas de seguridad fortalecerse y la atención social, las obras y las acciones de gobierno, deben seguir llegando a sus colonias, agencias y comunidades. En Juchitán hay paz y tranquilidad. Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo", sentenció.

¿Qué declararon funcionarios municipales?

"Ante la circunstancia que atraviesa Juchitán" y derivado del anuncio hecho por el gobernador, la Secretaría Municipal del gobierno juchiteco manifestó su disposición de "sumarse a toda acción institucional que construya a recuperar la normalidad administrativa, preservar la paz y brindar tranquilidad y certeza a las familias juchitecas".

"Ante la ausencia del presidente municipal y la situación que actualmente guarda la administración, hacemos un llamado al Gobierno del Estado, al Congreso del Estado y a la Secretaría de Gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los procedimientos establecidos en la ley, se tomen las determinaciones conducentes que permitan restablecer a la brevedad la normalidad administrativa del Ayuntamiento y generar las condiciones para retomar plenamente la atención a la ciudadanía".

Desde la Secretaría Municipal existe plena disposición para acompañar esta ruta institucional, contribuir al diálogo y atender las determinaciones que correspondan dentro del marco de la legalidad, procurando que este proceso se desarrolle con responsabilidad y pensando, por encima de cualquier interés particular, en el bien común de nuestro pueblo.

Respecto a la situación jurídica de Miguel Sánchez Altamirano, solicitaron a las autoridades correspondientes que, dentro del marco de la ley, las actuaciones y el proceso relacionado con su situación jurídica se lleven a cabo en nuestro estado de Oaxaca, garantizando en todo momento sus derechos, el debido proceso, así como las condiciones que permitan el acompañamiento de su familia.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a quienes han expresado su respaldo y preocupación ante los acontecimientos recientes, para que contribuyamos entre todas y todos a preservar la paz y la tranquilidad de Juchitán. Este momento requiere responsabilidad, prudencia y voluntad para que nuestra ciudad pueda retomar cuanto antes su vida institucional y cotidiana.