“Desaparecen” rastros de la Megafarmacia

Ciudad de México.- En la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “desaparecieron” los costos de inversión, de mantenimiento anual, evaluaciones, escrituras y operación de la Megafarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México. También Birmex negó tener información sobre cuántas piezas de medicamentos están almacenadas actualmente en la bodega.

Después de que El Universal dio a conocer el 24 de mayo pasado que el costo total de la Megafarmacia había aumentado 4 mil 200 millones de pesos en un año, de 2024 a 2025, para pasar de 10 mil 800 millones de pesos a 15 mil millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales de la SHCP, la dependencia borró los datos de su página electrónica de Cartera Pública de Inversión.

La información estuvo disponible en el portal desde enero de 2024 y hasta mayo de 2025, por lo menos, cuando fue consultada por El Gran Diario de México a través de un vínculo de acceso obtenido mediante una solicitud de información.

El vínculo mencionado ahora lleva a un mensaje que dice: “No se encontró la página solicitada. Es posible que ya no exista en el sitio, haya cambiado de ubicación o no esté disponible”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En respuesta a otra solicitud de información que hizo El Universal, el 28 de agosto de 2025, Birmex negó tener información sobre cuántas piezas de medicamentos están almacenadas en la Megafarmacia.