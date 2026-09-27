Detienen a "Bebo", operador financiero de la facción "Metros"

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Fuerzas Especiales del Ejército, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron 19 órdenes técnicas de investigación en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con las que se logró la detención de Jesús Manuel "N", alias "Bebo", y dos personas más.

Acciones de la autoridad

De acuerdo a las investigaciones, "Bebo" está vinculado a una red de contrabando fiscal de hidrocarburos procedente del extranjero; trabaja directamente bajo las órdenes de César "N", alias "Primito", jefe de la facción "Metros" del Cártel del Golfo con presencia en Nuevo León y Tamaulipas.

"Bebo" cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Detalles confirmados

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que derivado de la ejecución de las órdenes técnicas de investigación se aseguraron 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo, dos aeronaves, 50 vehículos de diversas características, 107 remolques tipo cisternas, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura.

También se incautaron 11 bombas despachadoras, alrededor de 500 mil litros de combustible, un kilo de metanfetamina, 219 cartuchos, siete motocicletas y diverso numerario, lo que fue puesto a disposición de la FGR.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad resaltó que mantiene una estrategia permanente para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y detener a quienes se benefician de estas actividades.