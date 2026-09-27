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Senado alista visita del Alto Comisionado para Refugiados

Actividades académicas y culturales acercan a la sociedad los principios de la Convención de 1951.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 12:02 p.m.
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Senado alista visita del Alto Comisionado para Refugiados
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Este martes 29 de septiembre el Senado de la República recibirá en Sesión Solemne al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, en el marco de la conmemoración del 75 Aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

      Visita oficial y objetivos de Barham Salih

      Barham Salih realiza una visita oficial a México del 26 al 29 de septiembre, con el propósito de reconocer los resultados de la colaboración entre México y ACNUR, así como para acordar acciones prioritarias para fortalecer el sistema de asilo y consolidar un "ecosistema nacional de integración", encabezado por el gobierno mexicano con el acompañamiento técnico de ese organismo internacional.

      Acciones del Senado para la protección de refugiados

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      El Senado consideró que las conversaciones en México permitirán consolidar los logros del país en materia de protección de las personas desplazadas, así como identificar áreas de oportunidad para fortalecer la respuesta a nivel local y federal.

      Señaló que a través de actividades académicas, comunitarias y culturales que involucren a personas refugiadas y solicitantes de asilo, autoridades y sociedad civil, se busca acercar los principios de la Convención a la ciudadanía y destacar su vigencia e impacto en la vida de los refugiados.

      ACNUR promueve conversaciones a nivel nacional, regional y mundial sobre el sistema internacional de protección, a fin de responder de manera eficaz a la realidad actual del desplazamiento forzado.

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