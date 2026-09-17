Autoridades investigan desaparición de estadounidense en Culiacán

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CULIACÁN, Sin., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- En las redes sociales se divulgó la desaparición de José Antonio Castro Meza, ciudadano de Estados Unidos, el pasado 15 de septiembre, en la colonia La Campiña en la capital del estado y cuyo vehículo que conducía Geel y Ex2, fue localizado dos días después abandonado en la colonia Lázaro Cárdenas.

Privación de libertad en Culiacán

Según los datos y fotografía que se dieron a conocer la mañana del martes pasado, presuntamente fue privado de la libertad cuando conducía su vehículo con placas de circulación VHL 879E de Sinaloa.

Acciones de la autoridad

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Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que cerca del Parque Culiacán 87, en la parte sur de Culiacán, se encontraba abandonada una camioneta pequeña, de color gris, por lo que acudieron al lugar a verificar.

Ninguna autoridad ha dado a conocer si existe una denuncia formal sobre la desaparición de esta persona, cuyos datos emitidos, lo ubican como ciudadano de los Estados Unidos que se encontraba en la capital del estado.