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Después de tres años alejada del ojo público, y en medio del proceso legal en su contra, Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora compartió un extraño mensaje que, supuestamente, habría recibido de un seguidor que se hace llamar "El testigo incómodo". El usuario le aseguró que estaba al tanto de su caso y que hasta había creado una herramienta para revisar la información que se ha difundido.

"Buenos días Inés. Sigo tu caso de cerca y he creado un detector de mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante Chat GPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente", escribió el testigo.

Junto al mensaje también le hizo llegar un enlace a un blog que promete dar detalles de las acusaciones contra Inés para que cualquier interesado pueda revisarlo, apoyado por la IA.

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"Aquí tú eres el reportero de la verdad: carga los documentos y pídele que contraste lo que se dice con lo que consta en el expediente. Exígele la página y el pasaje exactos. Léelos tú y decide quién miente", se puede leer.

Aunque Gómez Mont no hizo ninguna declaración al respecto y solo se limitó a compartir una captura de pantalla del mensaje y el link del "detector".

Curiosamente, tanto el perfil del usuario, como el blog fueron creados recientemente y enviados horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que la expresentadora había sido deportada a España luego de permanecer detenida, por casi un mes, en Florida.

En México, Inés enfrenta tres órdenes de aprehensión: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Gómez Mont habría recibido en cuentas personales recursos provenientes de un presunto esquema de desvío de dinero público mediante empresas fantasma, acusaciones que ella misma ha negado.

Inés Gómez Mont reaparece en redes sociales tras proceso legal

Órdenes de aprehensión y acusaciones de la Fiscalía General de la República