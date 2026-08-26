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Nacional

Descartan riesgos en Mexicali tras alerta

Refuerzan seguridad y patrullajes luego que EU advirtió de una "posible amenaza"

Por EFE

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Descartan riesgos en Mexicali tras alerta
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      Ciudad de México.- El Gobierno de México aseguró este martes que no ha identificado un riesgo "específico o inminente" para la población de Mexicali (Baja California), aunque reforzó la vigilancia y el patrullaje tras la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos ante una "posible amenaza" en esta ciudad fronteriza.

      El Gabinete de Seguridad informó en una tarjeta informativa que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la advertencia.

      Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, mientras el Gobierno aseguró que dispone de personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

      Horas antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había descartado también una situación de crisis y explicado que la advertencia surgió por información sobre la posible presencia de un grupo delictivo.

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      "Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, pues, con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta", señaló durante su conferencia de prensa matutina. "No hay algún tema en específico de crisis", insistió.

      Washington pidió además a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de algún incidente y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

      Medios locales vincularon la alerta de EU con versiones sobre posibles ataques del grupo criminal conocido como ´Los Rusos´ contra instalaciones policiales y de la Fiscalía General de la República, una información que las autoridades mexicanas no han confirmado.

      La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también informó del refuerzo de los operativos de seguridad en la ciudad, mientras el Gabinete pidió a la población mantener la calma y evitar difundir información no confirmada.

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