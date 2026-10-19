Rebeldes hutíes atacan campamento militar en Shabwa, Yemen

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EL CAIRO (AP) — Rebeldes hutíes atacaron un campamento militar en el sur de Yemen el lunes y mataron al menos a 53 soldados, dijeron el lunes las autoridades provinciales, en uno de los ataques más mortíferos desde que se agravaron los combates.

Detalles confirmados del ataque hutí en Shabwa

Los rebeldes, respaldados por Irán, lanzaron tres misiles balísticos contra el campamento militar de al-Alam, en la provincia sureña de Shabwa, en un ataque que también dejó 200 reclutas heridos, informó el gobierno local. Los rebeldes reconocieron el ataque.

El gobierno provincial informó en un comunicado que el número de muertos era preliminar, lo que sugiere que podría aumentar. Dijo que los reclutas estaban recibiendo entrenamiento para formar parte de las fuerzas de seguridad interna.

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"El sangriento y traicionero ataque tuvo como objetivo a nuevos reclutas en la fase de entrenamiento y preparación y se considera una escalada militar extremadamente crítica y una agresión flagrante contra la seguridad y la estabilidad de la provincia de Shabwa", dijo el comunicado.

Pidió al presidente de Yemen, a la coalición liderada por Arabia Saudí y al gobierno que aceleren el suministro de defensa aérea y sistemas de alerta temprana para reforzar las capacidades de Shabwa. También agregó que instruyó a dos hospitales públicos y otras instalaciones de salud privadas en la provincia para brindar atención a los heridos y trasladar a los gravemente heridos a unidades especializadas cuando sea necesario.

Acciones de la autoridad y respuesta oficial

Rashad al-Alimi, jefe del gobernante Consejo de Liderazgo Presidencial, prometió una "respuesta firme". Señaló que el ataque refleja el "enfoque de los hutíes de recurrir a ataques terroristas cobardes cada vez que enfrentan presiones o sus planes de sabotaje respaldados por Irán flaquean".

La agencia de noticias SABA, dirigida por los hutíes, afirmó que el ataque rebelde mató e hirió a decenas de personas, pero no proporcionó más detalles.

El campamento, que anteriormente fue utilizado por una milicia respaldada por los Emiratos Árabes Unidos, está ubicado en el distrito de Jardan, al norte de la capital provincial de Ataq. Se encuentra en una ruta hacia la provincia de Marib, controlada por el gobierno, y a líneas de suministro cruciales para las fuerzas gubernamentales.

Uno de los funcionarios militares dijo que los atacados formaban parte de una fuerza recién establecida llamada Intervención Rápida, encargada de defender la zona. El funcionario dijo que los misiles impactaron mientras los reclutas se alineaban en formación para una sesión de entrenamiento.

El ataque fue parte de un reciente aumento de los combates, que comenzó hace meses cuando se dispararon las tensiones en el conflicto más amplio entre Irán y Estados Unidos. La escalada entre los hutíes y las fuerzas del gobierno respaldado por Arabia Saudí hizo añicos un acuerdo de alto el fuego de 2022 que en gran medida detuvo los combates en la guerra civil de Yemen.

Un ataque aéreo el domingo atribuido a fuerzas lideradas por Arabia Saudí mató al menos a nueve personas, incluidos cinco niños y dos mujeres, en la provincia norteña de Saada, controlada por los rebeldes, informó el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes. Fue uno de varios que mataron o hirieron a más de 30 personas durante el fin de semana, según los rebeldes.

No hubo comentarios de Riad.

Los hutíes han reanudado los ataques contra Arabia Saudí en las últimas semanas porque el reino ha apoyado al gobierno de Yemen en la guerra civil.

Los rebeldes han estado atacando cada vez más aeropuertos saudíes e instalaciones petroleras y militares, lo que trastocó miles de vuelos y mató a 19 personas. La sede del gigante petrolero saudí Aramco también ha sido atacada, en un golpe al principal exportador de petróleo del mundo.

Los rebeldes también se apoderaron recientemente de más territorio a lo largo de la costa del mar Rojo de Yemen y cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa de envío crucial al estrecho de Ormuz.

La coalición saudí lanzó este mes una gran ofensiva militar para desalojar a los rebeldes de esa posición estratégica y recuperar el territorio.