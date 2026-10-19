Jueces federales enfrentan casos por proyectos de Trump

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WASHINGTON (AP) — Jueces federales y distritales en Washington están acostumbrados a abordar asuntos espinosos, desde complejos casos de deportación hasta el destino de los acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y más.

Pero, en los casi dos años desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo, han estado resolviendo una letanía de casos que impugnan proyectos de construcción que él inició para rehacer la capital del país. Jueces acostumbrados a interpretar la Constitución ahora se ven obligados a decidir cuántos árboles pueden talarse o si pueden continuar las pruebas de pintura.

Sus decisiones, en última instancia, podrían determinar cómo se transforma Washington y podrían tener un peso significativo sobre los límites del poder presidencial. Pero, al llegar a esas conclusiones, los jueces parecen estar cada vez más frustrados por verse arrastrados a lo que debería ser competencia de gerentes de proyecto, funcionarios de zonificación o asesores jurídicos de juntas directivas.

La lista de proyectos de renovación se ha disparado con el paso de los meses, involucrando hasta ahora al menos a nueve jueces. Ya están en marcha casos que impugnan, entre otros, un arco monumental para colocar drones y francotiradores; la posible destrucción del Centro Kennedy; un salón de baile en la Casa Blanca y la renovación de un campo de golf público que según activistas podría terminar siendo demasiado caro.

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En conjunto, ponen de relieve a un Poder Judicial cada vez más desconfiado y exasperado por el comportamiento del gobernante en la búsqueda de sus deseos. La evidencia está en declaraciones, fallos, órdenes y una ira abierta durante las audiencias.

"La administración ha creado un problema en el que los tribunales están inundados de impugnaciones a esfuerzos que han emprendido para satisfacer el ego de un solo hombre", manifestó David Singleton, profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La frustración de una jueza queda en evidencia en una audiencia

La frustración judicial estalló a plena vista la semana pasada durante una audiencia remota sobre el campo de golf de Washington que Trump quiere convertir en un recinto ultralujoso. Los demandantes sostienen que la remodelación violaría la ley del Congreso que creó el parque.

La jueza Ana Reyes reprendió duramente a un abogado del gobierno durante los primeros 15 minutos de la audiencia por lo que, según ella, fue el engaño de la administración después de que talara árboles en el campo con escasa notificación a los demandantes.

Reyes, designada por el presidente demócrata Joe Biden, pasó meses diciéndoles a demandantes escépticos que confiaba en el gobierno y que no necesitaba actualizaciones sobre trabajos rutinarios.

"No soy el Lorax, no hablo por los árboles. Soy una jueza", dijo en una audiencia, en referencia a un personaje de Dr. Seuss. En otra señaló: "No quiero ser la supervisora de Parques y Recreación. No soy Amy Poehler".

Esa reticencia terminó después de la oleada de talas a principios de este mes.

"Confié en ustedes para que no hicieran precisamente lo que han hecho", expresó. "No solo han perdido credibilidad, ahora estamos lidiando con esto".

En su memorando, la incredulidad continuó mientras resumía la audiencia. "Velocidad vertiginosa para despejar árboles que no representaban ningún daño. ¿La razón? En disputa. ¿El presupuesto? Poco claro. ¿El impacto ambiental? Sin estudiar. ¿La urgencia? Ninguna. Próximos pasos: arrasar con cientos más".

El gobierno respondió a su escrito y a su estallido en la sala del tribunal pidiendo que se la apartara del caso, alegando hostilidad hacia el gobierno y favoritismo hacia los demandantes. Reyes rechazó la moción a última hora del domingo, señalando que antes de octubre había denegado "alrededor de una docena" de solicitudes de los demandantes para que emitiera órdenes formales contra la administración. Las rechazó todas. Pese a la audiencia pendiente, Trump anunció el domingo en redes sociales que el campo cerrará durante 15 meses a partir del 15 de noviembre para su remodelación.

Un juez protesta por tener que microgestionar proyectos

Un juez al que se le pidió decidir el destino del Centro Kennedy —al que Trump añadió su nombre y que luego una junta designada por Trump votó cerrar para renovaciones— ha expresado repetidamente frustración por la participación del tribunal en el proyecto.

"¿Puede cerrar por dos semanas? ¿Puede cerrar por una temporada? ¿Puede cerrar por el verano mientras se repara el aire acondicionado?", dijo el juez Christopher Cooper. "Le están pidiendo al tribunal microgestionar proyectos de construcción del Centro Kennedy, lo cual obviamente no estoy en posición de hacer, y no es mi función hacerlo".

Aun así, Cooper ha tenido que pronunciarse precisamente sobre esas cuestiones. Ordenó a la junta dar un aviso con 30 días de anticipación sobre planes para demolerlo, en parte debido a declaraciones públicas de Trump de que podría ser derribado si no se le da el reconocimiento adecuado por sus esfuerzos para restaurarlo. Cooper también ha bloqueado que el nombre de Trump vuelva a colocarse en el edificio.

Charles Birnbaum, presidente fundador y director ejecutivo de The Cultural Landscape Foundation, una organización de defensa con sede en Washington y demandante en la demanda sobre el centro cultural, dijo que los tribunales y el público "están cansados" de "las afirmaciones espurias de autoridad absoluta por parte de la administración".

Denuncias de que el gobierno se burla de las decisiones de los tribunales

Las frustraciones de los jueces también se han centrado en la velocidad con la que la administración está avanzando con los proyectos, con poca consideración por las aprobaciones necesarias para llevar a cabo ese trabajo.

Trump derribó el Ala Este de la Casa Blanca el año pasado para hacer espacio a un salón de baile, que la administración considera necesaria por seguridad nacional. Los demandantes, según los cuales Trump no tiene autoridad unilateral para emprender la obra, acusaron a la Casa Blanca de "burlarse de los tribunales" acelerando la construcción.

La jueza Tanya Chutkan, que supervisa el caso contra el arco, se refirió a las circunstancias del salón de baile en una audiencia.

"El presidente ha dicho que va a tener su arco", afirmó Chutkan, designada por Barack Obama. "Y, como hemos visto en el caso del juez (Richard) Leon con el salón de baile de la Casa Blanca, el presidente tiende a conseguir lo que quiere incluso si eso significa que uno se despierta una mañana y hay excavadoras demoliendo parte de la Casa Blanca".

Chutkan también ha expresado escepticismo ante las respuestas de los abogados del gobierno a sus solicitudes de detalles sobre los planes del arco, reflejando la creciente desconfianza del Poder Judicial hacia el Ejecutivo.

Dijo que los abogados "entran y dicen: ´No lo sé. No estoy al tanto de nada´. Pero eso no significa que no esté ocurriendo".

"Uno esperaría que ustedes supieran las respuestas a esas preguntas muy, muy básicas, que son: ¿Se está haciendo alguna preparación para una demolición? ¿Se ha adjudicado algún contrato? Porque todo eso incide en si la construcción es inminente".

Las decisiones de los jueces podrían, en última instancia, resonar mucho más allá de los edificios y monumentos sobre los que están fallando.

Matt Dallek, historiador político en la Universidad George Washington, dijo que los proyectos pueden parecer "un poco triviales".

Pero, añadió, "tocan el corazón del poder ejecutivo y qué tipo de autoridad puede ejercer Trump basándose en un capricho".