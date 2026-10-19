Zelenskyy alerta sobre ataques rusos que dañan infraestructura energética

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KIEV, Ucrania (AP) — Rusia utilizó misiles balísticos y drones a reacción para lanzar más ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, señalando que una vez más Kiev no recibió ninguna advertencia temprana del ataque por parte de países socios que en el pasado han compartido esa inteligencia.

Zelenskyy denuncia ataques rusos a infraestructura energética

Zelenskyy está lidiando con las implicaciones de recientes medidas de Washington que benefician al presidente ruso, Vladímir Putin, incluida la exención de sanciones estadounidenses a Moscú y la firma de un acuerdo para importar diésel ruso.

En paralelo, las limitaciones al uso por parte de Ucrania de la versión de grado militar del servicio de internet satelital de la empresa estadounidense SpaceX han asfixiado las operaciones de drones ucranianas, según Zelenskyy. El servicio completo se estaba restableciendo a finales de la semana pasada, pero el mandatario dijo el lunes que las restricciones de velocidad aún están ralentizando los drones de Ucrania en puntos en la línea del frente.

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Además, una grave escasez de sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense ha hecho a Ucrania más vulnerable. Zelenskyy dijo, sin dar detalles, que aún se están produciendo retrasos con algunos "suministros vitales" del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que altos funcionarios de Kiev están contactando urgentemente a otros países para ayudar a reforzar las defensas aéreas.

El intercambio de inteligencia occidental ha ayudado a Ucrania a contrarrestar los devastadores misiles balísticos de Rusia y a contener la invasión de Moscú, que comenzó hace más de 4 años y medio.

Impacto del bombardeo ruso en Kiev y respuesta oficial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Washington no ha dejado de proporcionar inteligencia a Kiev. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró esa postura el lunes, diciendo que no tenía información sobre el ataque ruso de la noche anterior.

El bombardeo ruso nocturno golpeó 28 subestaciones y otras instalaciones energéticas críticas, privando a más de medio millón de personas de electricidad, calefacción y agua corriente, dijo Zelenskyy en redes sociales.

Rusia disparó 16 misiles balísticos contra Kiev y sus alrededores, dijo Zelenskyy, y funcionarios en la capital informaron que falleció una mujer de 21 años.

Ucrania no recibió ninguna advertencia de sus socios antes de la primera oleada de ataques, y la información sobre una segunda oleada llegó demasiado tarde para que las sirenas de alerta aérea pudieran activarse a tiempo, dijo el portavoz de la fuerza aérea Yurii Ihnat en la televisión nacional.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el lunes que había realizado un "ataque masivo" contra objetivos dentro de Ucrania, incluido un centro de datos, un centro logístico donde se almacenan componentes para drones y misiles de crucero, una instalación industrial que fabrica componentes para drones y un depósito de locomotoras donde se almacenan misiles.

Ucrania dice que ha hecho todos los esfuerzos diplomáticos

Trump acusa a Zelenskyy de no querer que termine la guerra. Los esfuerzos de Washington para lograr la paz, mientras tanto, han fracasado, incluida una tregua reciente sobre la infraestructura energética que Trump había exigido.

La ayuda occidental ha sido vital para la defensa de Ucrania contra el ejército más grande de Rusia, pero en Kiev han aumentado los temores de que Trump pueda estar dándole la espalda a Ucrania.

Putin, dicen analistas y funcionarios occidentales, cree que puede esperar a que el apoyo extranjero a Kiev se desmorone y que el ejército más grande de Rusia entonces aplastará la resistencia de Ucrania.

"Ucrania nunca quiso esta guerra, y hemos acogido literalmente CADA intento de nuestros socios de llevar esta guerra a un final digno. Hemos respondido positivamente a CADA propuesta de alto el fuego", dijo Zelenskyy el lunes en redes sociales. "La realidad es que la guerra continúa, y continúa únicamente por los ataques rusos y el deseo de Rusia de prolongar esta guerra".

Ucrania ha contenido al ejército más grande de Rusia en la línea del frente y ha respondido con ataques de largo alcance en el interior de Rusia que han alcanzado refinerías de petróleo y provocado escasez de combustible.

Ucrania lanzó el domingo más de 1.000 drones contra Rusia en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, incendiando una terminal de exportación de petróleo y un depósito en San Petersburgo.

Algunos residentes de Kiev se encogen de hombros, pero otros expresan una alarma creciente

Rusia ha buscado perturbar la vida diaria en Ucrania atacando trenes, centros comerciales, gasolineras y supermercados, entre otros sitios.

El residente de Kiev Serhii Brezhniuk, propietario de una tienda en un centro comercial que resultó dañada el lunes, dijo que se había acostumbrado al incesante bombardeo.

"Es lo que vemos todos los días", dijo a The Associated Press. "Nos hemos acostumbrado".

Alla Suska, de 66 años, dijo que notó a muchas personas caminando con bolsas bajo los ojos por falta de sueño.

"Como hay ataques todas las noches y alertas aéreas todo el día, naturalmente, no descansamos bien", comentó.

Maksym Maksymovych, de 44 años, dijo que sentía que la tensión iba en aumento en medio de la escalada de Rusia, y señaló que la escuela de su hijo resultó dañada en el último ataque.

"Uno se acostumbra a todos estos acontecimientos —al fin y al cabo, hemos estado viviendo en Kiev desde que comenzó la guerra—, pero se puede ver que las explosiones se acercan cada vez más", señaló.

Rechazo de Kiev a negociaciones sin su participación

Kiev rechaza la posibilidad de conversaciones entre EEUU, China y Rusia

Funcionarios estadounidenses y rusos dijeron el lunes que continúan las conversaciones sobre la posibilidad de una reunión trilateral que involucre a Putin, Trump y el líder chino Xi Jinping en una cumbre de APEC en China el próximo mes para intentar negociar un acuerdo sobre Ucrania, sin la participación de Kiev. La posibilidad fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

Rubio dijo que estaba al tanto de la posibilidad. "Quiero decir, creo que ha habido conversaciones sobre una reunión. No sé si algo se ha finalizado", dijo a los periodistas.

El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo que, aunque se ha mencionado la perspectiva de tal reunión, "no se han discutido ni presentado por nadie propuestas o acuerdos sustantivos ni sobre la reunión en sí ni sobre su posible agenda y contenido".

El ministro de Exteriores de Ucrania Andrii Sybiha desestimó la idea de que se discuta el fin de la guerra sin que haya funcionarios de Kiev presentes, diciendo que eso envalentonaría a Putin.

"Invitar a Putin a una reunión así alimentaría su apetito de engrandecimiento personal y le daría una estatura que no merece", comentó Sybiha en X.

Lituania refuerza la seguridad tras un intento de incendio provocado en una base de Starlink

Lituania elevó los niveles de alerta en más de 15 sitios de infraestructura estratégica tras un intento de incendio provocado el domingo en una estación base de Starlink en Vilna, dijo el lunes el primer ministro Mindaugas Sinkevicius.

Funcionarios europeos y fuerzas del orden han advertido repetidamente que Rusia está librando una guerra híbrida contra Europa, que incluye sabotaje, incendios provocados y vandalismo, así como operaciones de influencia.