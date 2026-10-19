Miles protestan en Guadalajara por agua contaminada en Jalisco

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GUADALAJARA, Jal., octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Intentaron reventar la segunda marcha para protestar por el agua contaminada en Guadalajara. ¿Quiénes? Todo dependerá de quién sea su villano favorito. Y aunque lograron dislocarla durante algunas horas, no pudieron dispersarla y miles de ciudadanos terminaron frente a Palacio de Gobierno, en el primer cuadro tapatío, gritando, exigiendo la renuncia del gobernador y bailando durante un rato.

Grupos violentos y vandalismo durante la protesta

Cuando la mayoría de la gente se retiró, emergieron grupos que derribaron vallas y cámaras de seguridad, pintaron las paredes y ventanas del edificio e incendiaron sus puertas y quemaron el acceso principal del Congreso de Jalisco.

Las personas que participaron en la protesta comenzaron a reunirse a las 11:00 horas en el Parque de La Revolución, pero poco antes de empezar a marchar, el contingente fue agredido por dos flancos: por las calles aledañas de la parte poniente del parque un grupo de sujetos encapuchados y uniformados con playeras de Chivas, América y Leones Negros vandalizaron vehículos con martillos, palos y aerosoles e intentaron mezclarse entre la gente que protestaba.

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Fueron detectados y encarados por la multitud que les exigió que se quitaran la capucha o salieran del contingente.

Para escapar sin que nadie los siguiera lanzaron petardos que lograron asustar a las personas, en especial a quienes asistían con menores, muchos se retiraron.

Por el lado oriente otro grupo similar, pero vestido de negro, embozado y con algunas cartulinas que hacían referencia a Morena, intentó tomar la vanguardia de la marcha, pero igual fueron encarados; en su retirada este grupo, de no más de 30 personas, lanzó petardos y avanzó por avenida Juárez hacia el centro, rompiendo vidrios de negocios, saqueando y haciendo pintas sin que ninguna autoridad les impidiera continuar.

El grueso del contingente ciudadano decidió plantarse a lo largo y ancho del Parque Rojo para deliberar si seguir adelante o permanecer ahí; algunos pequeños grupos iban y venían trayendo noticias de lo que ocurría en el centro.

Reacciones oficiales y desarrollo de la manifestación

Para el mediodía el grupo de reventadores había llegado al primer cuadro, donde varios jóvenes preparaban un puesto de primeros auxilios; poco a poco fueron llegando al sitio personas que se desprendieron del contingente que esperaba en el parque y al ver a los provocadores les exigieron que se fueran.

El grupo violento se retiró hacia la Calzada Independencia, arrojaron petardos contra quienes los enfrentaron e incluso agredieron a personas que paseaban por la Plaza Liberación y el andador Pedro Moreno; el hecho enfureció a varios comerciantes que bajaron cortinas y salieron tras los agresores.

Para entonces la información que iba y venía del centro tapatío al Parque Rojo hablaba de grupos de choque que venían de otros estados, pagados por Morena, y de infiltrados al servicio del gobierno de Jalisco.

Desde sus redes sociales el gobernador Pablo Lemus advertía sobre grupos de provocadores y llamaba a que la manifestación fuera pacífica. En redes circulaba un video "filtrado" desde el interior de Palacio de Gobierno en el que el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, daba instrucciones a los policías atrincherados ahí desde temprano: "tenemos información de que vienen grupos agresivos, la indicación que traen es madrear policías (...) vienen grupos radicales de otros estados, eso quieren".

Alrededor de las 13:00 horas, tras muchos intentos de clarificar la información y hacerla llegar al grueso contingente plantado en el parque, la mayoría decidió caminar hacia Palacio de Gobierno.

Hasta pasadas las 15:00 horas la violencia parecía conjurada y muchos de los que protestaban se retiraron; emergió entonces un grupo que derribó vallas, tumbó cámaras de seguridad y "atacó" con pintura en aerosol las puertas, paredes y ventanas del palacio.

Más tarde varias detonaciones resonaron a lo lejos desde el otro lado de la Plaza Liberación: sin que nadie lo esperara un grupo de sujetos lanzó petardos y bombas molotov contra las puertas del Congreso de Jalisco y un video grabado desde dentro del recinto mostraba a los policías que estaban al interior tratando de evadir el fuego; en palacio de gobierno, otro grupo amontonó la vayas en los accesos principales y prendió fuego a las puertas.

Alrededor de las 18:00 horas reportes extraoficiales señalaban que la policía de Guadalajara había detenido a los responsables de las quemas; en redes sociales la discusión era quien pagó a los reventadores, pocos hablaban del agua.