Cuatro soldados de El Salvador desaparecen tras ataque en Haití

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SAN JUAN (AP) — Cuatro soldados de El Salvador se encuentran desaparecidos luego que pandillas en Haití abrieron fuego contra un vehículo blindado, en el primer gran ataque desde que una fuerza internacional de supresión de pandillas inició operaciones en el país azotado por la violencia.

Ataque a soldados salvadoreños en Haití: detalles confirmados

El ataque ocurrió el domingo en Croix-des-Bouquets, una comunidad antes pacífica de Puerto Príncipe que ahora está controlada por pandillas violentas.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron en un comunicado el lunes que los cuatro técnicos de aviación regresaban al campamento cuando el vehículo blindado fue atacado con explosivos y prendido fuego.

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Indicaron que los cuatro hombres lograron huir del vehículo en llamas y que se está trabajando con fuerzas internacionales "para establecer contacto y determinar la ubicación de nuestros militares".

Las autoridades salvadoreñas señalaron que se enviaron helicópteros a la zona, pero que éstos también fueron atacados a tiros cuando dispersaban a hombres armados en el área.

"Se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero éstos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos", afirmaron las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

Impacto en la comunidad y contexto político

La fuerza de supresión de pandillas indicó en un comunicado que está evaluando la situación y ha recomendado a los residentes del lugar donde ocurrió el ataque que permanezcan en sus casas.

La zona donde fue atacado el vehículo blindado está controlada por pandillas, entre ellas Kraze Barye, liderada por Vitelhomme Innocent, y 400 Mawozo, encabezada por Lanmo Sanjou. Ambos líderes de pandillas han sido sancionados por la ONU y Estados Unidos.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Ocurre en un momento en que Haití se prepara para sus primeras elecciones generales en más de una década y pone de relieve el poder de las pandillas armadas, que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe, la capital.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, comentó que, si bien algunas pandillas han estado bajo presión desde que se desplegó la fuerza de supresión de pandillas, "otras quieren demostrar que pueden contraatacar".

"Si efectivamente estos soldados están retenidos, los grupos obtienen ventaja para negociar y para presionar a las fuerzas de seguridad", afirmó.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en septiembre de 2025 una fuerza de supresión de pandillas de 5.550 integrantes a fin de reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

La fuerza de supresión de pandillas cuenta actualmente con más de 1.500 efectivos desplegados en Haití, incluidos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.

Está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna el lunes para abordar la situación de Haití, y se espera que el ataque sea el principal tema de conversación.

La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas en todo Haití en los últimos años, con más de 5.700 personas muertas o heridas desde enero hasta mediados de septiembre, y otras más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.