Detectaron grieta hace cinco años

Ciudad de México.- La grieta de 138 metros de longitud que el pasado 30 de septiembre provocó una oquedad de dos metros de diámetro y dos de profundidad en el bajopuente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ya estaba identificada en el Atlas de Riesgo de la demarcación desde hace cinco años.

Autoridades y especialistas prevén que esta y otras grietas se sigan formando cada temporada intensa de lluvia en la zona, debido a la composición del subsuelo y a los hundimientos diferenciales provocados por la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona, principalmente.

Esta fisura se formó a unos 100 metros de donde una pipa de gas explotó el pasado 10 de septiembre. Inició en la zona hundida de jardín, recorrió el empedrado y dio la vuelta en la Ruta Morelos, a unos pasos del Estado de México.

El director de Servicios Urbanos de la alcaldía Iztapalapa, Alfonso González, explicó que se trata de una grieta que se tenía identificada en el Atlas de Riesgo de la demarcación hace aproximadamente cinco años, pero con las lluvias del pasado 27 de septiembre —consideradas las más intensas de la temporada— “digamos que se volvió a reactivar”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentó que en 24 horas fue reparada por la alcaldía y personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

“Se tapó por completo; se abrió, se quitó todo el asfalto, se rellenó con tepetate, que es un tratamiento que funciona a estas grietas. Lo que nos hemos dado cuenta por experiencia y lo que nos han dicho los geólogos de la alcaldía también es que agua con tepetate es más que suficiente para tapar estas pequeñas oquedades”, señaló.

Sin embargo, Alfonso González alertó que esta fisura puede volver a formarse con otra lluvia muy intensa, por la misma composición del subsuelo de la zona.

El director de Servicios Urbanos descartó la posibilidad de que esta grieta se haya formado por la explosión de la pipa de gas en la zona de La Concordia, que dejó 32 personas muertas. Aseguró que tampoco fueron provocadas por la construcción del puente.

“Nosotros preguntamos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y nos dijeron que los pilotes que se instalaron con los que se construyó el puente están muy profundos, porque días antes había pasado lo de la explosión. Pero se hizo el análisis del distribuidor vial y no tienen afectaciones y no tienen movimiento en los pilotes”, refirió.