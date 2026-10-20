Detienen a César Jáuregui por traición a la patria en Chihuahua

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por el delito de traición a la patria, relacionado a la supuesta participación de elementos de la CIA en el operativo de un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara obedece a una maniobra política.

Abogados califican detención como maniobra política

El abogado Luis Villegas, cercano al exfiscal, consideró que la detención se trata de una maniobra política, detrás está un enfrentamiento entre la gobernadora de la entidad de poner a su candidato en la alcaldía de Chihuahua y la determinación de Jáuregui de contender.

"En la opinión de los abogados que están trabajando en la defensa de Jáuregui dicen que las acusaciones que se han formulado no se sostienen por sí mismas... Observamos que ocurre lo que se conoce como sabadazo... Lo detienen en la mañana, están cerrados los juzgados, difieren la audiencia... Lo dejan en libertad y lo detiene el Ministerio Público Federal", manifestó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Villegas subrayó que en política no existen casualidades, "la carpeta es muy voluminosa, no hay manera de que hubieran podido coincidir con esa sincronía las actividades que realizan los dos Ministerios Públicos sino estuvieran coludidos".

Defensa espera audiencia inicial y vinculación a proceso

En tanto Héctor Villasana, abogado del exfiscal dijo que están a la espera de que los convoquen a la audiencia inicial y expongan los cargos formalmente por los cuales se libró la orden de aprehensión en el Altiplano, que es el delito de traición a la patria.

"Él (Jáuregui) está muy firme en sus convicciones y muy confiado en demostrar su inocencia... Durante el traslado me dijo: "Licenciado, vamos hasta donde tope"; lo vi muy firme y con esa misma firmeza llevaremos su defensa", precisó Villasana.

Resaltó que están a la espera de la audiencia donde se van a formular cargos, adelantó que el próximo jueves tienen la audiencia de vinculación a proceso por el fuero común de Chihuahua.

Villasana enfatizó que al exfuncionario estatal se le formularon cargos en Chihuahua por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y funciones, fue detenido por una orden de aprehensión librada por un juez de control local.

Indicó que en la audiencia de formulación de cargos le ejecutaron la orden de aprehensión del delito federal.

"El domingo que concluimos la audiencia del fuero común, estaban afuera los agentes de la Policía Federal procedieron al traslado del exfiscal a la Ciudad de México, para ponerlo a disposición de la jueza del Altiplano, ahora por el delito de traición a la patria", refirió el abogado.

Cuestionado en qué consiste este delito, el abogado explicó que tiene sus antecedentes antes de la época independiente del país y castiga a aquella persona que atenta contra la independencia o la soberanía de la nación y que tiene una finalidad de someterse a un gobierno extranjero.

"Ninguno de esos elementos surte efecto... No veo tropas norteamericanas en Chihuahua, ni vemos al Gobierno norteamericano gobernando Chihuahua, ninguna acción que haya afectado la soberanía o las instituciones del país.

"El hecho de que él (Jáuregui) fue Fiscal General del Estado durante el operativo del desmantelamiento de un narcolaboratorio en la cual hubo presencia, no participación de cuatro agentes extranjeros, evidentemente no tiene ninguna finalidad de poner en riesgo la soberanía de la República, ni de someternos a ningún Gobierno extranjero... No se puede acreditar esa conducta con los hechos que le imputan", subrayó el defensor.

Respecto a que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que había otras causas e investigaciones, el abogado comentó que no han sido notificados de ninguna otra causa ni investigación distinta.