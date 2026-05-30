Profeco e IP lanzan campaña contra fraudes por el Mundial

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Amazon, Meta y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunciaron el lanzamiento de la campaña "¡Que no te metan gol!", una iniciativa orientada a prevenir estafas en línea relacionadas con la venta de boletos, paquetes de viaje y otros servicios vinculados con la próxima temporada futbolística.

De acuerdo con un comunicado conjunto, la campaña busca brindar información a los consumidores para que puedan identificar y evitar posibles fraudes durante el Copa Mundial de la FIFA 2026 en el que se prevé un aumento en la oferta de entradas para partidos, hospedajes y servicios turísticos.

La estrategia contempla la difusión de contenidos informativos en Facebook, Instagram y otras plataformas digitales. Entre las recomendaciones se encuentran desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos, evitar realizar depósitos o transferencias a personas desconocidas y activar las alertas bancarias para detectar movimientos sospechosos.

La Profeco recordó que la venta oficial de boletos para los encuentros deportivos se realiza únicamente a través del sitio web autorizado por el organizador del torneo. La dependencia señaló que adquirir entradas en otros espacios digitales puede implicar riesgos para los consumidores, al no existir garantías sobre la validez de los boletos.

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Respecto a los servicios turísticos, el organismo indicó que las agencias de viajes deben respetar los precios, términos y condiciones que anuncian al público. Asimismo, recomendó verificar que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Turismo, con el fin de confirmar que operan conforme a la legislación vigente y cuentan con un domicilio para atender aclaraciones o reclamaciones.

"En Amazon, la seguridad de nuestros clientes es una prioridad. Estamos comprometidos con fomentar compras seguras y por eso nos sumamos a esta iniciativa junto con Meta, Profeco y CONCANACO SERVYTUR para brindar a los consumidores mexicanos la información que necesitan para comprar con confianza, especialmente en temporadas de alta actividad como la que se avecina", señaló Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Por su parte, Íñigo Fernández, director de Políticas Públicas de Meta en México, afirmó que la empresa busca reforzar las medidas de protección para los usuarios ante el incremento de la actividad digital asociada al evento deportivo.

"En Meta asumimos la responsabilidad de proteger a las personas en nuestras plataformas, sobre todo ante eventos de escala mundial como el que está por llegar. Se estima que entre junio y julio arribarán 5.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementará significativamente la actividad digital en torno a boletos, hospedaje y servicios turísticos. Con estas acciones, queremos ayudar a que visitantes y residentes disfruten la mejor experiencia y no sean víctimas de fraude. Además, contamos con equipos dedicados a monitorear y actuar contra cuentas que busquen estafar o infringir nuestras políticas", declaró.

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El presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, sostuvo que la prevención de fraudes digitales también tiene efectos sobre la actividad económica formal.

"En CONCANACO SERVYTUR México estamos convencidos de que prevenir fraudes digitales también es proteger la economía real. Cada boleto, reservación, paquete turístico o servicio contratado de manera segura permite que la derrama llegue al comercio formal, a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y negocios familiares de las comunidades anfitrionas. Por eso, hacemos un llamado a las y los consumidores a verificar canales oficiales, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y privilegiar el consumo local. La gran fiesta del futbol debe vivirse con confianza, responsabilidad y beneficios para las familias empresarias de México", expresó.

La Profeco también informó que habilitó un micrositio con recomendaciones para evitar estafas y orientación sobre mecanismos de denuncia relacionados con este tipo de operaciones.