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Calderón reaparece y critica a Sheinbaum

El expresidente no hizo referencia a Genaro García Luna, su extitular de Seguridad preso por narcotráfico

Por SinEmbargo.mx

Mayo 30, 2026 03:34 p.m.
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Calderón reaparece y critica a Sheinbaum
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      El expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, reapareció en Chihuahua, en un discurso incendiario contra la actual presidenta de México, en el que se puso como ejemplo de la lucha "contra el crimen", pero en el que olvidó a Genaro García Luna, su Secretario de Seguridad preso en Estados Unidos (EU) por narcotraficante.

      En el evento convocado por el Partido Acción Nacional (PAN) para defender a la Gobernadora Maru Campos, el exmandatario criticó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al decir que la soberanía no se defiende con "discursitos", sino con la fuerza del Estado.

      "O el Estado protege a los ciudadanos o los abandona; o estás con los ciudadanos o con los delincuentes. Por eso resulta tan absurdo que Maru sea la perseguida, mientras quienes están acusados de complicidad con criminales son protegidos por el Gobierno supremo de México", sostuvo.

      El acto de apoyo a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la entidad.

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      El discurso de Calderón se centró en defender a la gobernadora y cuestionar la actuación del gobierno federal encabezado por Sheinbaum, señalando una supuesta protección a acusados de complicidad con el crimen organizado.

      El exmandatario omitió mencionar a Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad, actualmente preso en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico, un hecho que ha sido recurrente en sus apariciones públicas recientes.

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