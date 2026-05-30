logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Fotogalería

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Procesados, cinco presuntos responsables de muerte del hijo de Ceci Flores

Los restos de Marco Antonio fueron encontrados en Hermosillo y entregados a su madre

Por El Universal

Mayo 30, 2026 04:32 p.m.
A
Ceci Flores / Archivo

Ceci Flores / Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que logró esclarecer el caso de la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

      Como resultado de las investigaciones, cinco presuntos responsables ya enfrentan proceso penal por su probable participación en los hechos ocurridos en mayo de 2019. La dependencia estatal indicó que las indagatorias permitieron identificar a integrantes de una célula criminal vinculada con la desaparición de Marco Antonio en Bahía de Kino.

      Asimismo, se estableció la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con el caso.

      Uno de los avances clave ocurrió el 25 de marzo de 2026, cuando durante un cateo fueron localizados restos óseos con correspondencia genética y pericial de Marco Antonio Sauceda Rocha. Los restos fueron encontrados en el kilómetro 46 de la Carretera 26, en Hermosillo. Tras la confirmación científica de la identidad, la Fiscalía entregó los restos a Ceci Flores el 31 de marzo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El joven fue sepultado el 2 de abril de 2026 en Bahía de Kino.

      La investigación permitió obtener ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la célula criminal involucrada. De ellas, seis fueron cumplimentadas. Una correspondía a Alexis "N", quien había fallecido previamente.

      Las otras cinco derivaron en la captura de Felipe de Jesús "N", Sergio Elliot "N", Francisco Javier "N", Martín "N" y Alán Eduardo "N".

      Los detenidos enfrentan imputaciones por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

      Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019, por lo que su madre mantuvo una búsqueda incansable durante casi siete años hasta lograr su localización.

      La Fiscalía de Sonora reiteró que continuará con las investigaciones para lograr el total esclarecimiento del caso y garantizar justicia para la víctima y su familia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Procesados, cinco presuntos responsables de muerte del hijo de Ceci Flores
      Procesados, cinco presuntos responsables de muerte del hijo de Ceci Flores

      Procesados, cinco presuntos responsables de muerte del hijo de Ceci Flores

      SLP

      El Universal

      Los restos de Marco Antonio fueron encontrados en Hermosillo y entregados a su madre

      Sheinbaum recibe respaldo del SNTE a dos años de mandato
      Sheinbaum recibe respaldo del SNTE a dos años de mandato

      Sheinbaum recibe respaldo del SNTE a dos años de mandato

      SLP

      El Universal

      Destaca la defensa del derecho a la educación como motor del desarrollo social y nacional

      Calderón reaparece y critica a Sheinbaum
      Calderón reaparece y critica a Sheinbaum

      Calderón reaparece y critica a Sheinbaum

      SLP

      SinEmbargo.mx

      El expresidente no hizo referencia a Genaro García Luna, su extitular de Seguridad preso por narcotráfico

      Alcalde de Cuautla es detenido por presuntas ligas con el narco
      Alcalde de Cuautla es detenido por presuntas ligas con el narco

      Alcalde de Cuautla es detenido por presuntas ligas con el narco

      SLP

      El Universal

      La aprehensión se suma a más de 85 funcionarios detenidos en Morelos