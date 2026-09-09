Denuncian condiciones insalubres en comedores de hospitales públicos

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La alimentación del personal médico en México enfrenta una severa crisis de salubridad e infraestructura dentro de los recintos de salud pública.

Ante el temor a represalias o sanciones administrativas, médicos residentes y trabajadores han recurrido a las plataformas digitales para denunciar de forma anónima el estado de las raciones que reciben durante sus jornadas laborales.

Un ejemplo destacado de este fenómeno es la labor de divulgación realizada por el médico y creador de contenido Juan Carlos Rivas, titular de la cuenta y pódcast (Realidad Médica).

A través de publicaciones de imágenes y videos enviados por la propia comunidad sanitaria, la iniciativa visibiliza platillos en mal estado, presencia de plagas como cucarachas e insectos en áreas de preparación, alimentos contaminados con gusanos en recintos de alta especialidad (como el Hospital Infantil de México Federico Gómez), así como la falta de comedores en distintos centros hospitalarios del país (tales como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital General de Ecatepec y el Hospital General de Zona número 76).

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inocuidad de los alimentos resulta un pilar indispensable para garantizar la salud de las personas, puesto que la ingesta de insumos contaminados genera más de 200 enfermedades, que van desde infecciones gastrointestinales hasta intoxicaciones severas.

Brote de gastroenteritis en médicos residentes

El impacto de esta problemática alcanzó un nivel crítico tras la emisión de una tarjeta informativa por parte del Hospital General de México (Dr. Eduardo Liceaga), dependencia en la que la Secretaría de Salud confirmó la presencia de un brote de gastroenteritis infecciosa aguda que afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad.

Las investigaciones preliminares de la propia institución asociaron el cuadro epidemiológico al consumo de insumos en el comedor subrogado del hospital, provocando cuadros de dolor abdominal, vómito, febrícula y diarrea entre el personal afectado.

Normativas y acciones oficiales para garantizar inocuidad

Por su parte, informes técnicos de la Secretaría de Salud de México especifican que toda infraestructura médica debe garantizar áreas higiénicas y normadas para la preparación y consumo de alimentos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores y prevenir vectores de contaminación intraespecífica.

Las constantes evidencias difundidas por la comunidad médica reiteran la necesidad de ejecutar auditorías a las empresas concesionarias de alimentos y destinar mayor presupuesto al mantenimiento de la infraestructura de salud en el país.