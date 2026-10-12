Fiscalía investiga uso excesivo de fuerza en manifestación en Jalisco

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar las detenciones realizadas durante los enfrentamientos registrados el domingo, al término de la manifestación por la calidad del agua en Guadalajara, y ordenó investigar la actuación de los elementos de seguridad para identificar y sancionar posibles excesos en el uso de la fuerza.

Acciones de la autoridad

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal también señaló que informó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los acontecimientos durante la reunión del gabinete de seguridad nacional, realizada este lunes.

Lemus sostuvo que la movilización comenzó de manera pacífica y reunió a cerca de 10 mil personas que caminaron desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir soluciones al problema de la calidad del agua.

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Sin embargo, aseguró que al llegar a Casa Jalisco se incorporó un grupo de aproximadamente 400 personas que, según su versión, portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas, y agredieron a mujeres policías asignadas a resguardar la marcha y una casa de descanso para adultos mayores ubicada a un costado de Casa Jalisco.

De acuerdo con el gobernador, los enfrentamientos se prolongaron durante cerca de tres horas y dejaron 39 personas detenidas, 28 oficiales lesionados y varios manifestantes heridos. Precisó que dos policías resultaron con lesiones de gravedad: uno sufrió una fractura de cráneo y otro perdió un dedo tras ser atacado con un tubo con filo.

El mandatario lamentó que personas ajenas a los enfrentamientos, incluidas familias y periodistas que documentaban los hechos, quedaran expuestas a la violencia.

¿Cómo ocurrió la revisión de detenciones y la investigación?

Lemus ordena revisar detenciones y posibles abusos policiales

El gobernador indicó que desde la noche del domingo pidió a la Fiscalía estatal analizar cada detención de manera individual. Hasta el momento de su mensaje, 12 personas habían sido liberadas y la dependencia informaría sobre posibles nuevas liberaciones durante este lunes.

Asimismo, instruyó revisar los videos disponibles para investigar el comportamiento de los policías y determinar si existieron excesos en el uso de la fuerza. Afirmó que las posibles irregularidades deberán sancionarse y que el derecho a la manifestación pacífica debe garantizarse.

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Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que acompañó la movilización desde su inicio, abrió una investigación de oficio. Lemus aseguró que su gobierno entregará la información requerida y atenderá las recomendaciones que emita el organismo.

El mandatario expresó su respaldo a los policías lesionados y sus familias, pero reiteró que tanto las agresiones contra los elementos de seguridad como los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin excepciones.

Soluciones y compromisos sobre la calidad del agua

¿Qué explica Lemus sobre el problema del agua y cómo se está atendiendo?

Pablo Lemus reiteró su compromiso de resolver el problema de la calidad del agua que llega a los hogares de Jalisco y aseguró que las medidas implementadas por su administración comienzan a mostrar resultados.

El gobernador explicó que el cierre del suministro proveniente de la presa de Las Pintas está contribuyendo a mejorar la calidad del líquido distribuido a la población. También señaló que su gobierno trabaja en la modernización y ampliación de la planta potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle.

Como parte de las soluciones a largo plazo, indicó que su administración está a la espera de que el Congreso de Jalisco apruebe la iniciativa para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, un proyecto que, según afirmó, ya cuenta con validación técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Lemus rechazó que el servicio vaya a privatizarse y aseguró que no se entregará a una empresa privada ni aumentarán las tarifas que pagan los usuarios. Añadió que las acciones buscan resolver de fondo el problema para evitar que la población tenga que volver a manifestarse para exigir agua limpia.