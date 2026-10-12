¿Cómo se elige y quién le da el nombre a los huracanes?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Aunque el huracán Simon bajó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson este lunes 12 de octubre, habitantes de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y de otros estados permanecen atentos a un posible cambio. El fenómeno meteorológico continúa cerca de las costas mexicanas y se contempla lluvias muy fuertes en dichos estados.

Organización Meteorológica Mundial coordina nombres oficiales de huracanes

El huracán no sólo ha mantenido a la población en alerta, sino también ha despertado el interés por saber ¿quién decide cómo se llamará?, por lo que a continuación te lo explicamos.

¿Cómo se elige el nombre de los huracanes y quién se encarga de asignarlo?

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Los nombres de los huracanes no se deciden cuando el fenómeno aparece ni dependen de la ocurrencia de los meteorólogos. En realidad, se seleccionan con anticipación mediante listas oficiales que permiten identificar cada tormenta y comunicar sus posibles riesgos de manera más clara.

Esta práctica comenzó a utilizarse de forma sistemática en 1953, cuando los ciclones tropicales del Atlántico empezaron a recibir nombres de acuerdo con las listas elaboradas por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

En aquella época, los fenómenos meteorológicos recibían únicamente nombres femeninos, una costumbre que se mantuvo durante varios años. Sin embargo, en 1979 se incorporaron nombres masculinos, con lo que comenzó la alternancia entre ambos.

Actualmente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) coordina el sistema internacional de nomenclatura en colaboración con los organismos meteorológicos correspondientes a cada región. El propósito es evitar confusiones al emitir alertas y facilitar que la población identifique rápidamente los avisos relacionados con un ciclón.

Listas oficiales y retiro de nombres en México

¿Cuántos nombres tienen las listas oficiales de huracanes?

Aunque pocas personas lo saben, los nombres siguen un orden establecido y las listas se preparan con anticipación para cada temporada.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en el Atlántico se utilizan seis listas rotativas, cada una integrada por 21 nombres ordenados alfabéticamente, de la A a la W.

En el Pacífico nororiental, donde se encuentra México, también existen seis listas que se alternan entre temporadas, pero estas incluyen 24 nombres, distribuidos de la A a la Z, con algunas letras excluidas.

Las listas vuelven a utilizarse cada seis años, siempre que no existan modificaciones derivadas del retiro de algún nombre. Esto significa que un ciclón registrado en 2026 podría compartir denominación con otro que se forme en 2032.

Sin embargo, hay una excepción importante. Cuando un huracán provoca una tragedia de grandes proporciones, su nombre puede quedar fuera del registro para evitar que vuelva a relacionarse con otro fenómeno meteorológico.

Por ejemplo, México cuenta con un antecedente relacionado con esta medida. De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2014 el Gobierno mexicano solicitó retirar los nombres de Ingrid y Manuel de las listas utilizadas para identificar tormentas tropicales y huracanes.

La petición se produjo después de los graves daños que ambos fenómenos ocasionaron en el país durante septiembre de 2013.

Como parte de la modificación, los nombres Imelda y Mario fueron incorporados para sustituirlos en las listas correspondientes.

Asignación de nombres a tormentas tropicales

¿Cuándo recibe nombre una tormenta tropical?

Antes de convertirse en huracán, un sistema meteorológico puede atravesar diferentes etapas. Un ciclón tropical es un sistema giratorio que se desarrolla sobre aguas oceánicas cálidas y cuya intensidad determina su clasificación.

En términos generales, puede identificarse como depresión tropical, tormenta tropical o huracán, dependiendo de la velocidad de sus vientos sostenidos.

El nombre oficial se asigna cuando alcanza la categoría de tormenta tropical y se toma de la lista correspondiente a la región y a la temporada en curso. Por ello, no todos los sistemas que se forman sobre el océano reciben una denominación desde el primer momento.

Si la tormenta continúa fortaleciéndose y alcanza la categoría de huracán, conserva el nombre que recibió previamente. La denominación se mantiene durante todo el ciclo de vida del fenómeno, incluso si cambia de intensidad.